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中國6月房價續跌 北京、上海二手房今年來首次轉漲

中國新聞組／北京16日電
中國國家統計局網站公布6月商品房價格，上海的新房與二手房均反轉上漲。圖為上海市區一角。（中新社資料照片）
中國國家統計局網站公布6月商品房價格，上海的新房與二手房均反轉上漲。圖為上海市區一角。（中新社資料照片）

中國6月份房價繼續下跌，但降幅已有縮小。中國國家統計局15日公布6月70個大中城市商品住宅銷售價格，環比降幅總體已收窄。其中，上海的新房和二手房都反轉出現上漲。不過，專家表示，住房危機尚未結束。

新華網報導，新房部分，6月份一線城市新建商品住宅銷售價格環比下降0.5%，降幅比上月收窄0.2個百分點。其中北京、廣州和深圳分別下降0.6%、1.2%和0.7%，上海上漲0.4%。二線城市新建商品住宅銷售價格環比下降0.7%，降幅與上月相同。三線城市新建商品住宅銷售價格環比下降0.6%，降幅比上月收窄0.2個百分點。

二手房部分。6月份，一線城市二手住宅銷售價格環比下降0.4%，降幅比上月收窄0.8個百分點，其中北京、上海今年以來首次轉漲，分別上漲0.2%和0.5%，廣州、深圳分別下降1.5%和1.0%。二線城市二手住宅銷售價格環比下降0.9%，降幅比上月收窄0.1個百分點。三線城市二手住宅銷售價格環比下降0.9%，降幅與上月相同。

6月份，70個大中城市中，新建商品住宅和二手住宅銷售價格環比下降城市分別有64個和66個，均比上月減少四個。

同比部分，6月份一線城市新建商品住宅銷售價格同比降3.7%，降幅比上月擴大0.5個百分點。其中北京、廣州和深圳分別下降2.4%、9.3%和7.7%，上海漲4.4%。二、三線城市新建商品住宅銷售價格同比分別下降4.5%和5.4%，降幅比上月分別擴大0.8個和0.5個百分點。

6月份一線城市二手住宅銷售價格同比下降9.0%，降幅比上月收窄0.3個百分點，其中北京、上海、廣州和深圳分別下降7.8%、6.3%、12.4%和9.5%。二、三線城市二手住宅銷售價格同比分別下降7.9%和7.7%，降幅均比上月擴大0.4個百分點。

另據本報系聯合報報導，6月70個大中城市新房價格創9年來最大跌幅，野村證券首席中國經濟學家陸挺分析，儘管5月推出一系列新的寬鬆和刺激措施，新房銷售似乎已經穩定下來，但認為大城市溫和的被壓抑需求是不可持續的，中國住房危機尚未結束，繼續對財政狀況和家庭財富造成壓力。市場需要更加耐心地等待更強有力的措施。

經濟學人智庫（EIU）中國經濟高級分析師徐天辰表示，儘管從租售比或房價收入比看，部分城市房價已趨於合理水平，但對於房價單邊下行預期仍未得到扭轉，疊加拋壓較大，「以量換價預計將貫穿全年」。

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