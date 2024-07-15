「更有性價比」 哈爾濱哈藥六廠變身東方羅浮宮 又翻紅

哈藥六廠有「東方羅浮宮」之稱的建築。（取材自澎湃新聞）

位於黑龍江省哈爾濱市的哈藥集團製藥六廠（簡稱「哈藥六廠」），以宏偉的建築、華麗的外觀和濃厚的歐式風格，被譽為「東方羅浮宮」。近半年轉型成為年輕人競相打卡的網紅景點，迄今已接待90萬人次；有網民評價：「不是巴黎去不起，而是哈爾濱『羅浮宮』更有性價比」。哈藥集團則正計畫將大樓打造成集文化、藝術、休閒於一體的新地標。

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澎湃新聞報導，隨著2023年底以來哈爾濱成為國內旅遊的熱門地，除了冰雪大世界、索菲亞大教堂等熱門景點，哈藥六廠今年1月的重新開放，讓這片長期閑置的工業遺址也轉變成了廣受歡迎的網紅打卡地。

近日，復旦大學新聞學院「記錄中國」團隊探訪了解哈藥六廠如何從沉寂江湖到再度「翻紅」。

哈藥六廠內部懸掛的18公尺華麗吊燈，從六樓一直垂掛到二樓。（取材自澎湃新聞）

哈藥六廠版畫博物館 建於2005年12月，以法國巴黎盧浮宮為原型，集古典主義、巴洛克、洛可可等建築風格為一身。哈藥六廠版畫博物館分六層，目前是有10個展廳，展廳面積7000多平方米的現代化的博物館。

「突然就在網上火了。」哈藥集團副總裁夏繼成回憶道，2021年，哈藥六廠整體從南直路廠區搬遷至利民開發區，南直路廠區也就此封閉。然而，今年1月又熱鬧了起來。「許多年輕人自發在南直路二環橋下的橋柱拍照，也有人向市長信箱寫信，希望能夠開放這片廠區。」

遊客正從走廊走出。（取材自澎湃新聞）

哈藥集團決定以極低的額外成本，將其轉變為市民和遊客提供一個全新的文化空間。於是通過其官方抖音 帳號宣布，2024年1月16日起，哈藥六廠對外開放，版畫博物館免費參觀。開放當日，哈藥六廠就湧進了2萬多名遊客，不少遊客排隊超過一個小時。

可以說，被遊客稱為「東方盧浮宮」的哈藥六廠打卡地是由遊客自發挖掘出的景點。夏繼成說，從廠區開放至今，哈藥六廠已接待了約90萬人次的遊客。開放後不久，集團聽從遊客的意見，在廠區內增設了餐飲區，修復了洗手間等，完善了配套設施。

文創、醫藥、旅拍……大樓在一樓走廊開設了不少商鋪，亞冬會特許經營店也入駐其中。許多遊客在參觀完後，都集中在了藥店。「哈藥的牌子我們從小就知道，看到那麽多哈藥的產品，也想順便帶一點回去。」家住哈爾濱本地的劉先生一邊購物一邊說。

「記錄中國」團隊注意到，哈藥六廠參觀現場不需要購票，接近散場時間，仍有不少遊客停留在現場。在廣場上，還可以看見身披雪白婚紗的新人在拍婚紗照。

夏繼成表示，隨著整體規劃的逐步實施，哈藥六廠的設施和技術條件將進一步提升。集團正計劃與國內外知名的設計機構合作，將六廠打造成為集文化、藝術、休閑於一體的城市新地標。