「張工資」、「陳住氣」 00後瘋感工牌反映工作心境 衝熱搜

近日，「00後的工牌有種淡淡的瘋感」衝上熱搜。（取材自上游新聞）

「00後的工牌有種淡淡的瘋感」近期衝上某社交平台熱搜榜單第一。在創意工牌中，既有「陳住氣」，「張工資」等百家姓搭配的諧音梗，也有將時興的MBTI解構（一種人格類型理論模型），也有運用貓meme等（以貓為主題的搞笑視頻圖片）各類表情包來反映工作心境的。傳達了「00後整頓職場」的訴求與態度。

來源：YouTube

上游新聞報導，在工牌的製作靈感上，表情包、梗元素、MBTI等最常被提及。

任職於運動潮牌行業的00後女生小陳（化名），今年剛從實習生轉正。她說，製作創意工牌也是一種解壓方式，她選用配套表情包和解構後的MBTI來戲稱自己和同事，再配上一句「中藥已經調理不了我了，農藥才行」。

應運而生的巧思工牌。（取材自上游新聞）

從事廣告營銷行業的女生小戴（化名）將姓氏與諧音梗相搭配，創造出如「張工資」、「陳住氣」等工牌，有的還以無奈語氣配上一句「在做了在做了，真的在做了」。

應運而生的巧思工牌。（取材自微博）

還有給工牌取名「朱隊友」，為了對工作中無效溝通表示不滿，還寫了一行「已經懶得溝通了，你說晚上有太陽我都認了」。

富創意的網友還發明了一個別出心裁的「組合拳」，即「百家姓+新型MBTI人格類型+個性簽名」的腦洞組合。

應運而生的巧思工牌。（取材自微博）

梳理相關帖子發現，這些工牌所傳達的內容，有通過反諷、戲謔等方式進行的自我寬慰、自我安撫。

「我認為比較能反映出來的，就是大家想要尋求一種更輕鬆更友好的職場氛圍吧！」小陳和小王都表示，「這可能也體現了00後的一種更積極的工作態度。」

在提及公司領導層對於這一現象的態度時，幾名受訪者都紛紛表示，整個公司上下都還是比較喜聞樂見的。

在「00後的工牌有種淡淡的瘋感」登上熱搜後，天貓、聯想、科大訊飛等企業等官方微博 也紛紛下場發布了自己的個性工牌。」

中國青少年研究中心副主任、研究員張良馴認為，00後青年具有更強的自我意識和個性特徵，在職業活動中不是一味地聽從和忍讓。00後青年對職場弊端進行衝擊，也有利於勞動者權益保護工作的日益完善。