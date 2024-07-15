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中國近7屆奧運年輕選手 全紅嬋領銜 泳界女性最多

中國新聞組／北京15日電
全紅嬋在東奧女子跳水10公尺跳台項目決賽中跳出三次滿分奪金，窮困的家庭背景成為另一個受矚目的焦點。（新華社）
全紅嬋在東奧女子跳水10公尺跳台項目決賽中跳出三次滿分奪金，窮困的家庭背景成為另一個受矚目的焦點。（新華社）

巴黎奧運中國代表團近日成立，選手平均年齡只有25歲引發熱議，不少評論欣見奧運中國代表團選手愈來愈年輕化。媒體盤點近幾屆奧運中國代表團，最年輕選手的名字頻頻出現官方報導，且多是女性游泳選手。其中，尤以上屆東京奧運最年輕選手全紅嬋最受關注；今年參加滑板的11歲「小孩姐」鄭好好，則是近年來年紀最小的奧運中國選手。

上游新聞梳理近年奧運中國代表團最年輕選手，2020東京奧運中國代表團最年輕選手是14歲跳水選手全紅嬋，她在跳水女子10米跳台決賽中，力壓師姐陳芋汐，拿下個人首枚奧運金牌。全紅嬋的第二跳和第四跳，所有裁判都給了10分滿分。輿論形容她在比賽中的沉穩，一點也不像14歲的小女生。

2016里約奧運中國代表團最年輕的是14歲游泳選手艾衍含，當時被大家稱為「萌妹子」的艾衍含，與隊友合力贏得女子4×200米自由泳接力賽第四名。艾衍含還曾因學習成績和運動成績同樣突出，被評為武漢市十佳少年。

14歲游泳選手邱鈺涵為2012倫敦奧運中國代表團年齡最小。邱鈺涵去年還在就讀上海交通大學在讀碩士研究生時表示，從正式開始專業游泳訓練到參加2012年倫敦奧運，她只用20個月。2008北京奧運中國代表團最年輕的是13歲游泳選手李哲思，出身體育世家，6歲開始練游泳，強項是短距離自由泳，在女子50米自由泳半決賽中位列小組第五名。

2004雅典奧運最年輕中國選手也來自游泳項目，14歲的「小龍女」張添翼在400米混合泳第三種泳姿蛙泳中技術犯規而被取消成績，收穫的只有經驗。2000年雪梨奧運最年輕選手則是15歲的游泳選手戰殊，戰殊的父親戰福章是前著名游泳健將。

2024巴黎奧運最年輕選手則是11歲廣東滑板少女鄭好好，鄭好好坦言沒有壓力，只要認真比賽就行了，她的目標，是爭取進入前16名。 

女子10公尺跳水金牌得主全紅嬋。（新華社）
女子10公尺跳水金牌得主全紅嬋。（新華社）

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