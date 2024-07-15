人民日報任仲平8000字文章：習近平為核心 書寫兩大奇蹟

三中全會前夕，中共 黨媒人民日報發表題為「立足關鍵時期，用好重要法寶」8000字文章，再次強調「持續改革開放」的重要。文中指出，當代中國正面對「極不尋常、極不平凡，面臨的重大風險挑戰世所罕見、史所罕見」，堅持用改革開放這個重要法寶，才能應對前進道路上的風險挑戰；並強調黨中央在以習近平 為核心的領導下，在歷史進程寫下「經濟快速發展和社會長期穩定」兩大奇蹟。

人民日報發表的這篇重要文章作者署名「任仲平」，在三中全會前夕刊出，宣示三中全會立場及中國未來戰略前景。文中指出，中共第20屆中央委員會第三次全體會議今起在北京舉行，將科學謀畫圍繞中國式現代化進一步全面深化改革的總體部署，既是黨的18屆三中全會以來全面深化改革的實踐續篇，也是新征程推進中國式現代化的時代新篇。

文中強調，在歷史進程中，新時代以來的這些年極不尋常、極不平凡，面臨的重大風險挑戰世所罕見、史所罕見，以習近平為核心的黨中央團結帶領億萬人民書寫了「兩大奇蹟」新篇章（經濟快速發展和社會長期穩定奇蹟）。

文中並舉例中國新能源汽車蓬勃發展，引領全球汽車產業綠色轉型，見證中國從汽車大國邁向汽車強國的堅實步伐；國產大飛機實現商飛，高速動車組首次出口歐洲，生物育種助力糧食安全等，中國經濟邁上更高質量、更有效率、更加公平、更可持續、更為安全的發展之路，且綜合國力持續躍升。

文中並強調，「光明之路」、「正義之路」，中國堅定不移推進改革開放，為人類對更好社會制度的探索提供了中國方案。「犯其至難而圖其至遠」，習近平引用這句話，道出了新時代改革者的堅定：「向最難之處攻堅，追求最遠大的目標」。並指改革進入深水區，「剩下的都是難啃的硬骨頭」。「以改革開放的姿態繼續走向未來，我們更加充滿信心、更加富有力量。」