暴雨…四川山泥傾瀉 湖北積水居民受困

重慶市長壽區雲台鎮的村莊淹水嚴重。(新華社)

中國又迎來新一輪暴雨 ，重災區轉移到湖北、重慶、四川等地，重慶潼南區14日緊急轉移沿江民眾1萬2857人，四川多地出現山泥傾瀉，內江市緊急避險轉移8001人。官方示警，16日起會進入「七上八下」的防汛關鍵期，七大江河流域均有可能發生洪水 ，防禦工作須臾不能放鬆。

央視報導指出，內江市13日下午起，連續20小時出現區域性暴雨，部分地區每小時雨量達100毫米，市內多處嚴重水浸，有住宅附近的山坡出現山泥傾瀉，消防人員展開搜救；強降雨造成內江市1萬1482人受災，直接經濟損失418.5萬元（人民幣，下同，約57.7萬美元），目前災情仍在進一步統計中。

綜合媒體報導，重慶自8日出現今年入汛以來最大降雨，沙坪壩、江津等13個區縣遭遇大暴雨，奉節縣新民河、江津區璧南河等6條河流超警戒水位，14日有31列火車停運。

湖北隨州、十堰 、武漢、襄陽、天門多地也發布最高級的暴雨紅色預警，有屋苑積水達到近一半車身高，大批住戶受困家中。據瀟湘晨報報導，隨州府河鎮有客貨車過橋時被水沖走，當地網民稱事發前上游的封江水庫開閘放水。

四川內江市部分區域積水嚴重，出現內澇、堡坎滑坡等險情，消防救援人員先後救出五名被困人員。截至14日8時，內江市已緊急避險轉移8001人。

據中國新聞網報導，中國水利部14日召開新聞通氣會，官方預計今年「七下八上」（7月16日至8月15日）期間，洪水會趨多趨強，中國水利部副部長王寶恩表示，今年旱澇併發重發，汛旱情發生「早」、量級「大」、時間「長」、發展「快」等極端性特點更加凸顯。