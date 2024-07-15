我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

遊民霸住 華人倉庫遭「開腸破肚」損失10萬+

行刺川普槍手遭同學爆料：常被霸凌、槍法太差被射擊校隊勸退

百度無人出租車被嫌「反應蠢笨」砸不了網約司機飯碗

記者賴錦宏／即時報導
百度旗下的無人駕駛的士（出租車）「蘿蔔快跑」，已在北京、上海、深圳、武漢和廣州落地，搶佔網約車和出租車市場。（蘿蔔快跑官網）
百度旗下的無人駕駛的士（出租車）「蘿蔔快跑」，已在北京、上海、深圳、武漢和廣州落地，搶佔網約車和出租車市場。（蘿蔔快跑官網）

百度旗下的無人駕駛的士（出租車）「蘿蔔快跑」，憑藉超低價格和新奇的體驗，近期在武漢的定單狂漲。無人駕駛商業化提速也引發出租車、網約車司機對失業的擔憂。但專家分析認為，「蘿蔔快跑」還存在許多問題，目前更多是「體驗式」使用，還砸不了網約車司機的飯碗。據稱，「蘿蔔快跑」因反應遲緩，在武漢被戲稱「苕蘿蔔」（「苕」在武漢話有蠢、笨、憨的意思）。

港媒報導，「車子掉頭的時候橫在路中間不動，然後必須請交警打了客服電話，之後客服人員坐進駕駛室，開到馬路邊上。」一段兩輛「蘿蔔」橫停馬路致武漢晚高峰大塞車的影片，在中國社交媒體流傳，影片中的交警一度無奈喊話：「你走下子咧。」另一段影片中，一輛「蘿蔔」打出左轉燈，但無車讓行，拍攝者笑稱，「這苕蘿蔔有點傻，沒人讓它就一直這樣閃。」

專家稱，「蘿蔔快跑」需要優化的地方還有很多，在武漢長江網市民留言板上，不少武漢市民投訴「蘿蔔快跑」車輛在紅燈時衝入路口中央、轉彎時卡頓不動等情況。

體驗者劉爽表示，若趕時間，不會選擇「蘿蔔快跑」，「從我家到上課這條路，如果是老司機的話，直接繞小路過去只需要六、七分鐘，但「蘿蔔快跑」必須走普通大路，紅綠燈比較多，需要十幾分鐘。」

中國工信部信息通信經濟專家委員會委員盤和林相信，現階段無人駕駛汽車更多是一項「體驗項目」，尚不會對傳統的士司機構成挑戰。還有分析認為，無人的士運營真正要衝擊到司機就業，很可能要等到下一個經濟周期。以麥肯錫的估計，L4級別自動駕駛出租車和L5級別全自動卡車，其商業可行性預期在2028年至2031年間達到，無人駕駛汽車對司機就業的衝擊，預計最快也要2030年左右。

北京清華大學社會學系教授孫立平發文稱，開網約車是很多人生計最後的依託，無人駕駛的士至少現在不是上路的時候，經濟困難時刻，不應該與底層搶飯碗。

百度旗下的無人駕駛的士「蘿蔔快跑」繼落地北京、上海、深圳、武漢後，版圖又拓展到了廣州街頭，不少廣州網友在社交平台分享自己的乘車體驗。不過業內人士分析指出，無人駕駛的士必須邁過社會接受度以及交通立法等多道門檻，還需要至少5年時間，才能實現大規模商業化。

武漢 租車 網約車

上一則

中國第二季GDP只增長4.7% 低於市場預期

延伸閱讀

百度自動駕駛計程車跑進廣州 再掀搶司機飯碗熱議

百度自動駕駛計程車跑進廣州 再掀搶司機飯碗熱議
百度無人駕駛「蘿蔔快跑」武漢撞倒大媽 竟獲網友支持

百度無人駕駛「蘿蔔快跑」武漢撞倒大媽 竟獲網友支持
武漢藏「寶島公園」周邊台北路高雄路 台青感覺時空穿越

武漢藏「寶島公園」周邊台北路高雄路 台青感覺時空穿越
紐約高溫逼華氏百度 全市避暑中心今開放

紐約高溫逼華氏百度 全市避暑中心今開放

熱門新聞

中國無人機領導品牌大疆3日發布電輔自行車系統「DJI Avinox」。（圖／取自快科技）

大疆進軍電動腳踏車 發布電輔自行車系統Avinox

2024-07-06 14:50
目前仍和波音「星際飛船」一起滯留太空的美國航天員威爾莫和威廉斯。（路透）

美太空人受困1個多月 若波音向中求救…中學者、網民回應大不同

2024-07-11 09:30
財新報導揭露，不僅是公路貨運，中國的食用油經水路運輸也存在混運現象。圖為超市食用油示意圖。（中新社）

中國再爆水路食用油化工油混運 洗艙證易造假

2024-07-13 12:59
湖南岳陽華容縣洞庭湖5日決堤，地方政府緊急進行堵口作業，但有不少網友質疑修堤經費、潰堤過程中的防堵錯誤等問題。（新華社）

洞庭湖決口 中網友質疑85億人民幣修堤與「以沙堵堤」失誤

2024-07-07 02:40
華為搶進ERP市場。(路透)

華為搶進ERP市場拿到2000萬大單 第一個客戶是央企

2024-07-11 18:28
卡車7日排隊向洞庭湖一線堤防潰口處倒入石塊。（中新社）

中國水利部長下令：確保洞庭湖決堤9日中午前封堵

2024-07-07 12:45

超人氣

更多 >
刺殺川普槍手照片曝光 首投族+共和黨員 兇嫌父：不知兒搞什麼鬼

刺殺川普槍手照片曝光 首投族+共和黨員 兇嫌父：不知兒搞什麼鬼
暗殺川普槍手身分確認 舊金山選民心態大轉變

暗殺川普槍手身分確認 舊金山選民心態大轉變
中國商家「緊跟時事」 2小時即開售川普槍擊案握拳上衣

中國商家「緊跟時事」 2小時即開售川普槍擊案握拳上衣
50歲退休義消 為保護妻女在川普集會中彈身亡

50歲退休義消 為保護妻女在川普集會中彈身亡
報導刺殺川普為華男 紐郵記者：印刷錯誤 引華社怒火

報導刺殺川普為華男 紐郵記者：印刷錯誤 引華社怒火