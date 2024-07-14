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太惡心…山東外送員疑報復顧客 腳伸入餐盒還吐口水

中國新聞組／綜合報導
山東濟南疑一外賣員為報復顧客，將腳伸入餐盒並吐口水。(視頻截圖)
山東濟南疑一外賣員為報復顧客，將腳伸入餐盒並吐口水。(視頻截圖)

山東濟南近日疑似有一外賣員為報復顧客，將腳伸入餐盒並吐口水，影片引發廣泛關注。網友紛紛大呼「太惡心了」，並表示應該嚴懲外送員。

來源：YouTube

新聞晨報報導，曝光影片中，外帶小哥把外賣放在外賣箱上，打開餐盒蓋，稱「吃吃吃我讓你吃」，隨後向外賣中吐口水，後續甚至把腳伸進了外賣盒。

有網友稱，涉事配送員來自「餓了麼」平台。 餓了麼官方12日回應，該配送員是「閃送」旗下，非餓了麼騎手。對此，閃送官方客服回應稱，已經關注到此事，經排查以及同視頻發布者聯繫核實，該外賣員非平台的「閃送員」，是在其他平台接單，發布視頻的動機還不清楚，「我們已經報案了，也在等待警方的調查結果。」

對此，有網友直呼惡心，並表示應該嚴懲外送員。「太惡心了，幹出這種無恥下作的事情？嚴查？報警？讓他坐牢！」「天哪，嚇死人了，別輕易惹外賣員，害怕啊。」

也有人表示，外送上的防拆標籤還是很重要的，「現在很多外帶盒子包裝完整，封得都很嚴啊，如果打開過是能發現的。」「有些外帶就是不喜歡弄密封籤，就那麼塑膠袋綁一綁，這麼看下來是個隱憂啊。」

也有網友質疑，這個角度像是自拍，會不會是炒作，「這一定是傳給朋友，朋友轉發到抖音上了，明顯就是自己拍的，當然也不排除是惡作劇。」

去年6月，中國市場監理總署與商務部發布發揮網路餐飲平台引領帶動作用有效防範外送食品浪費的指導意見。其中第六條顯示：完善平台外送餐服務管理規範，加強食品安全培訓，進一步規範外送餐行為。大力推廣食安封籤，保障配送容器安全衛生，減少食品配送過程中汙染、損毀等導致的浪費。

商務部 抖音

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