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月薪5000的遼寧景區「野人」崗位遭瘋搶 近100人報名搶4缺

中國新聞組／綜合報導
遼寧本溪關山湖風景區的「野人」崗位已招滿，一周就有近100人報名。(視頻截圖)
遼寧本溪關山湖風景區的「野人」崗位已招滿，一周就有近100人報名。(視頻截圖)

近日有網友在社交平台分享去景區扮演「野人」的視頻，稱在遼寧本溪關山湖景區當野人工資一天200元(人民幣，下同)，中午可以搶遊客的午飯，工作內容就是扮野人嚇遊客。影片中，6名裝扮成野人的人用手反覆拍打嘴唇，發出「嗚嗚嗚」的聲音，並與遊客進行各種互動。

來源：YouTube

消息一度登上熱搜，不少網友在評論區裡詢問起了報名方式。 本溪關山湖景區工作人員12日稱，景區野人演員已經招滿。

封面新聞報導，該景區工作人員張先生說，景區原本就有10位全職演員，「野人NPC」招募通告今年4月就已發布，短短一周就有接近100人報名，最後錄用了4位全職演員，年齡層在19歲到28歲之間。每位演員都進行了嚴格訓練。

「其實那些演員很辛苦。」張先生透露，選擇這份工作的演員大多是為生活所迫，這個崗位每天高強度的工作節奏，起初也勸退了不少應徵者。景點每天大概有三到四場表演，每周五到周日還有夜場，「野人」需要在表演中扮演好角色，所以需要有一定表演基礎的演員。

此外，野人演員工作時間是從上午10時到下午3時，包午餐。關於網路上流傳的景區「野人」月薪5000元的傳聞，張先生表示確有其事，「5000元的工資在我們這一塊兒算是比較高的了。」他說。

除了在景區裡演「野人」，模仿動物、觀察動物的崗位近年來也層出不窮。今年年初，河北邯鄲太行五指山景區就曾發布過招募孫悟空扮演者的公告。神農架景區也曾發布「花式招募」訊息：招募3名動物觀察員，工作內容為觀察及救助景區內的動物，並兼職數星星，工作周期3個月，月薪6000元。

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