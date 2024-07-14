「鉑金月嫂」上崗首日 娃嗆奶窒息亡 網：不是貴就專業

西安一對夫妻花了上萬元請月嫂，沒想到上崗第一天，嬰兒就因嗆奶窒息死亡。左圖為嬰兒肺部抽出來的奶。右圖為嬰兒。（視頻截圖）

有部落客近日在社群平台發布影片稱，由於孩子早產，西安一對夫妻花費1萬多元人民幣（約1378美元）在「天鵝到家」聘請了一名「鉑金」月嫂，沒想到月嫂上崗第一天，剛出院的孩子就因嗆奶導致窒息死亡。這對夫妻多次向「天鵝到家」討要說法，對方卻稱只承擔該事件10%到20%的責任，還清除了系統內這對夫妻的服務資訊企圖滅證。事件衝上熱搜，網民議論「不要以為貴就專業」。

來源：YouTube

海報新聞報導，該部落客表示，事情發生在今年4月份，西安一對夫妻花費1萬多元在天鵝到家聘請了一名鉑金月嫂，由於孩子早產，在醫院經過治療後康復出院。

4月10日，「天鵝到家」的月嫂第一天上崗，孩子母親就因月嫂不專業，多次與天鵝到家的工作人員溝通，希望更換月嫂。直到當天晚上餵奶時，孩子的父親發現情況不對，平時十幾分鐘就能餵完奶，這次卻餵了半個小時，孩子父親試圖叫醒孩子，孩子卻沒有反應，緊急送往醫院，孩子還是因搶救無效死亡。

西安市公安局滻灞生態區分局出具的「鑑定意見通知書」，警方的鑑定結果為：「孩子符合因奶液吸入性窒息而死亡」。

該部落客表示，事發後，他與孩子父母曾多次向天鵝到家討要說法，但工作人員給出的答覆卻是，他們只承擔該事件10%-20%的責任；同時在天鵝到家的系統內，清除了給這對夫妻提供服務的相關資訊。

事件引發網民熱議，「千萬不要以為廣告打得多就真的很專業。捨得花錢打廣告的草台班子，除了銷售電話打得勤，沒有任何優點，交完錢你就等著看吧。換的阿姨一個比一個差！催續費催的一個比一個勤！」、「收的中介費很高，但介紹的月嫂和保母也就那樣一個比一個差，根本跟他們收的中介費不成正比，也就廣告打得好而已」。