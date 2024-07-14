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成都男拎3麻袋硬幣償1萬欠款 被法院罰款2000元

中國新聞組／北京14日電
男子提三麻袋硬幣償還1萬元欠款，銀行和法院工作人員清點硬幣。（取材自封面新聞）
男子提三麻袋硬幣償還1萬元欠款，銀行和法院工作人員清點硬幣。（取材自封面新聞）

四川成都一名男子提三麻袋硬幣償還1萬元（人民幣，下同，約1378美元）欠款，因消極對抗執行，被法院依法罰款2000元。

封面新聞報導，2023年9月，因萬姓男子未履行生效法律文書確定的義務，王姓申請執行人向法院申請強制執行，後雙方達成執行和解，但萬男一直未履行。2024年3月王男申請恢復執行，經過執行法官多次調解，王男同意被萬男一次性給付2萬元後了結本案，但萬男表示當庭只能給付1萬元，剩餘1萬元需兩天後拿到法院。

兩天後，萬男帶了一堆一毛硬幣以及零零散散的紙幣到法院，看到萬男的行為，王男很生氣。因清點難度大，無法核實金額，王男拒絕了之前的和解方案，案件陷入僵局。

當天下午，執行法官聯繫成都龍泉驛稠州村鎮銀行，並帶萬男到銀行進行兌換。執行團隊審輔人員與銀行工作人員共10餘人進行清點，經過接近三個小時清點，共計兌換紙幣8489元，但仍有1400餘元硬幣未能兌換（其中較多存在汙損）。

據報導，法院認為，本案恢復執行後，萬男消極對抗執行，對其用大量硬幣支付案款的行為沒有合理解釋。執行法官向其釋明，其消極對抗執行工作的行為已經嚴重影響執行工作，浪費了司法資源。鑒於被執行人積極還清剩餘款項，且已深刻認識到自己的錯誤，龍泉驛法院依照相關規定，作出處罰決定：決定對被執行人萬男罰款2000元。最終，萬男於當日繳納了全額罰款。

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