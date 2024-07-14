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「我降到500元」 銀行突降交易限額惹議

中國新聞組／北京14日電
中國金融機構出台一系列帳戶監管措施引發熱議；示意圖。（中新社）
中國金融機構出台一系列帳戶監管措施引發熱議；示意圖。（中新社）

近年來，隨著反詐壓力增大，銀行出台的「取款2萬要向派出所報備」、「線上交易額度下調」等一系列帳戶監管措施引發熱議。「交易限額被調降」相關話題，也成為近期熱搜話題。

每日經濟新聞報導，有網友稱，自己用了20年的銀行卡被限額5000元（人民幣，下同，約689美元）；有網友支付房租時發現帳戶非櫃面支付日累計金額上限為1000元，交房租都不夠；還有一些網友表示，限額成功遏制了他的消費衝動，有人稱，「一想到提額還要去營業廳，就不想消費了」。

據中國證券報，7月以來，來自浙江、山東、山西、河北、遼寧、貴州等地的多家銀行發布公告稱，調降部分客戶的非櫃面渠道交易限額。銀行常解釋下調原因都是加強打擊治理電信網絡詐騙違法犯罪活動的工作要求。

據界面新聞報導，上海的蘇先生就在沒有得到事先通知下，工資卡每日轉帳限額被下調到500元。網點工作人員說，這是支行的行為，為保證卡內的資金安全和反詐騙，想要恢復額度只能到營業網點去辦理。

「之前也有其他銀行卡有類似情況，但多數都是使用較少的銀行卡，工資卡日常使用比較頻繁，而且馬上就要還房貸了，不能理解銀行在客戶不知情的情況下限制工資卡額度，如果急用錢的時候該怎麼辦？」蘇先生非常不理解。

而北京的王女士也遇到類似情況，她在需要歸還消費貸時才發現，銀行帳戶轉帳限額被調低了，只能單筆轉帳5000元，且每日限額2萬元。「卡裡有錢卻轉不出去，貸款差點逾期。」

復旦大學金融研究院兼職研究員董希渺表示，銀行本身的內部管理和消費者權益保護工作還存在一些不足和問題，個別銀行部分措施簡單粗暴，對較多客戶造成「誤傷」。銀行應提高工作精準度，採取更人性化的救濟措施。公安機關也應合理簡化解凍手續。

民眾稱在沒有得到事先通知情況下，工資卡每日轉帳限額被銀行下調到500元人民幣，連...
民眾稱在沒有得到事先通知情況下，工資卡每日轉帳限額被銀行下調到500元人民幣，連房貸都繳不了。（每日經濟新聞／受訪者供圖）

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