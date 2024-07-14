世界遺產隨你看 明十三陵2030年全面開放

昌平區明十三陵景區。（圖／取自澎湃新聞）

2024明文化論壇13日在昌平區明十三陵景區開幕，該景區將逐步擴大文化遺產開放範圍，到2030年實現明十三陵帝陵全部開放。未來明十三陵景區還將逐步推進打造國家考古遺址公園，並根據各帝陵不同特點、歷史特徵，設計更多文旅項目。

據公開資料，十三陵位於北京市昌平區北部天壽山麓，為明朝13位皇帝的陵寢所在地，為全球保存最完整的皇陵墓葬群之一。1957年，十三陵被列為北京市第一批重點古建文物保護單位。十三陵在2003年作為明清皇家陵寢的擴展項目，經聯合國教科文組織列為世界文化遺產。

據澎湃新聞報導，明十三陵全面開放後，將採用多種方式展示實物，包括古建築、墓葬、神道等文物本體，以及建築遺址等文化遺產要素，全面呈現十三陵完整營建歷程、明代皇家陵寢建築特徵和建築技藝等。並將透過網路虛擬平台、無人駕駛旅遊車進行數位化展示，包括基本遺產情況、文化價值及十三陵相關歷史研究成果，及相關歷史文獻、檔案、圖像資料。

明十三陵主神道是連接神路和各帝陵的重要通道，昌平區還將打通神道，串連全長7.3公里的主神道和附近散落的大小遺產點。同時展開十三陵外圍兆域邊牆保護修繕，建設景觀步道、景觀台。

項目建成後，將打造為全球知名明文化交流基地、大陸最具影響力的明文化主題展示區以及首都西北部世界遺產 特色文博旅商圈，成為傳承優秀文化與深度體驗式消費相結合的文化博覽旅遊綜合體。

明十三陵景區開放計劃共分為三期，時間為2024年至2030年，其中一期為2024年至2025年，將開放思陵、永陵；二期為2026年至2028年，將開放茂陵、泰陵、德陵和新行宮遺址；三期為2029年至2030年，將開放獻陵、裕陵、慶陵。