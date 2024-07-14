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TikTok拓海外在地生活服務 泰國、印尼測試上路

記者陳湘瑾／北京14日電
TikTok正往海外拓展在地生活（local life）業務，首站是東南亞地區。（美聯社）
TikTok正往海外拓展在地生活（local life）業務，首站是東南亞地區。（美聯社）

TikTok正往海外拓展在地生活（local life）業務，首站是東南亞地區，目前印尼和泰國已在測試階段，部分使用者能透過平台接收到餐廳、機票和飯店等服務的兌換優惠券。

綜合南華早報和36氪報導，目前已經可以在泰國的一些TikTok帳號看到號召商家加入「TTLS」（TikTok Local Services）的內容，並稱這是「商家的全新機會」。TikTok招募頁面上，也出現數個在地生活業務相關的職缺，工作地點分布在新加坡、雅加達和曼谷，包括資料分析、經銷商、產品經理和戰略經理等。

以位於雅加達辦公室的「業務發展主管」為例，該職缺的工作內容包括在餐飲、旅遊等行業進行從0到1的商業拓展、尋找關鍵合作夥伴、為客戶提供整合行銷解決方案等。

根據36氪報導，一位在印尼從事TikTok電商服務商的人士表示，TikTok在地生活業務還處於內測階段，僅有部分用戶能在TikTok上看到相關的餐飲商家團購套餐。

報導指出，一位相關人士表示，TikTok很早就有規畫在海外做本地生活的服務，但是當地供應鏈比較難做，一直處於搭建階段。東南亞國家因交通和物流系統發展尚不完備，連鎖企業擴大發展會受供應鏈限制，導致在地生活供給服務並不成熟。

此外，在地生活業務涉及大量基於使用者真實位置的數據，相較內容和電商而言，與本地的實體經濟捆綁更深。其中涉及的監管風險，也將是TikTok在海外擴展本地生活業務的一層隱憂。

TikTok 東南亞 供應鏈

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