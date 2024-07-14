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中管制未成年網路環境 中媒：健康內容才是長久之道

記者陳湘瑾／即時報導
中國中央網信辦專門13日印發通知，在全國範圍內部署開展為期2個月的「清朗·2024年暑期未成年人網絡環境整治」專項行動。（取材自觀察者網）
中國中央網信辦專門13日印發通知，在全國範圍內部署開展為期2個月的「清朗·2024年暑期未成年人網絡環境整治」專項行動。（取材自觀察者網）

中國中央網信辦專門13日印發通知，在全國範圍內部署開展為期2個月的「清朗·2024年暑期未成年人網絡環境整治」專項行動。專項行動重點管制短影音直播平台、社交平台、電商平台、應用商店、兒童智慧設備和未成年人模式這六個領域。

澎湃新聞首席評論員李勤余指出，本次中央網信辦的整治行動很有現實性，也很有針對性。6個問題的共同點在於都是在監管的紅線邊緣「打擦邊球」，具有相當程度的隱蔽性和偽裝性。像是短影音或直播「二次包裝」經典動畫或兒歌，社交平台發布誘導不良交友、引流非法網站等訊息，或是應用商店仿冒未成年人喜愛的APP，傳播違法不良訊息。

這些問題背後的關鍵在於許多平台難以割捨未成年人市場，即便有些平台設有未成年人模式問題，但有的無法使用，有的形同虛設。加上各家網路企業擁有成熟的演算法，能夠精準投放使用者有興趣的內容。李勤余認為，一些平台和軟體開啟未成年模式後，就基本失去使用意義，讓孩子們興趣索然。為了保護孩子，網路平台企業需要做的不只是禁止內容，還需要投入更多資源，開發更多讓未成年人願意去參與的產品，以健康的內容吸引未成年人，才是長久發展之道。

評論最後寫道，如何讓孩子們不做困在籠子里的「小獸」，讓同學們多一點選擇，邁開腿、走出去，就不至於陷在虛擬網路空間而不可自拔。接觸活生生的生活，擁有可觸及的記憶，才是孩子們長大後更值得回味的夏日時光。

法網 電商

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