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混油風波擴大 水路運油也爆雷 洗艙證花錢就買得到

中國新聞組／北京14日電
中國媒體爆出有煤油化工罐車運輸食用油後，又爆出水路運輸也有化工油和食用油混用問題。圖為貨船駛過貴州「黃金水道」。（新華社）
中國媒體爆出有煤油化工罐車運輸食用油後，又爆出水路運輸也有化工油和食用油混用問題。圖為貨船駛過貴州「黃金水道」。（新華社）

中國食用油與煤製油混運一事引發食安恐慌，媒體最新報導揭露，不僅是公路貨運，食用油經水路運輸也存在混運現象，且假的洗艙證明易取得，因此即使已實施專貨專運政策，仍有船長表示，只要願意「出雙倍運費」，就有辦法搞定檢查。而揭露運油亂象的新京報記者韓福濤個人微博傳出已被註銷，引發網友擔憂他的安危。

據中央社引述財新網報導指出，長期以來，無論海運還是內河運輸，食用油都沒有專門的運輸船，和其他油品混裝現象十分普遍。一名食用油專用運輸船船長對一名接洽中的客戶表示，「以前混運沒人管，你裝好白油（化工合成油）運食用油，只要能提供洗艙證明就可以了，而洗艙也不用很嚴格，自己隨便搞一下，再開一個假的洗艙證明，糧油企業也不會細看」。

一名船舶洗艙公司負責人表示，運完其他油再運食用油在行業裡很普遍，中間需要洗艙。「但你只要給個1、2000塊錢（人民幣，下同），我們就可以給你直接開具洗艙證明、油氣消除證明和換品種證明。」該負責人表示他們公司已從事洗艙業務20餘年，客戶遍及長江流域。

不過自從新京報2日揭露食用油混運一事之後，所有糧油企業都在整改嚴查，海事部門也開始嚴查，發貨企業和收貨企業的貨物證明都要提供，洗艙證明也不好取得。

據這名船長介紹，以前假的洗艙證明最多3000元就能弄到，現在要上萬元，所以現在很多食用油船都不想接其他貨的單子，「但如果願意出雙倍運費，這個貨我們有辦法能搞定。」

中國食用油水運包括海運與內河運輸，前者以進口食用油為主。後者則是中國境內糧油企業間調貨和經銷商提貨的主要方式之一，因為中國糧油企業的生產基地和儲運基地主要在江河邊。

據海關數據，2023年，中國進口各類食用植物油合計為1111.7萬噸，年增38.7%，最主要的油品是棕櫚油和菜油。內河方面，據長江海事局數據，2016年，長江沿線植物油運輸量達到600萬噸。

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