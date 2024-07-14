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留洋多年全變了 他曝歸國友人10特色：中英夾雜又愛道歉

世界新聞網／輯
網友發現出國多年的人跟朋友吃飯習慣各付各的。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ENESFİLM）
網友發現出國多年的人跟朋友吃飯習慣各付各的。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ENESFİLM）

長期出國留學或工作對生活習慣會有所影響，網友統整「出國十年以上的人的特點」，包括講話中英夾雜、每天喝咖啡、愛健身等，待在加拿大的華人還會習慣說Sorry，一番言論讓不少人狂點頭直呼「真的是這樣！」

一名華人網友在小紅書上貼文分享「出國十年以上的人的特點」，第一，講話會中英夾雜，單純是因為有些單詞忘記中文怎麼說。第二，每天都喝咖啡，學生時期喝普通咖啡，上班後則喝espresso（義大利咖啡）。第三，幾乎都會健身，或是有想健身的想法。第四，常吃肉、少吃飯，可以生吃蔬菜。第五，吃飯前會問身邊的人有無食物過敏。

第六，在加拿大的人會下意識說Sorry，即使有時候根本不是自己的錯。第七，擅長Small talk（寒暄），和陌生人都能聊上兩句，眼神與陌生人對到就會微笑或點頭。第八，出門前喜歡預約，如餐廳、銀行等。第九，和朋友吃飯會各付各的。第十，穿著越來越樸素，到美式賣場好市多時除了買食物外，還會買衣服。

其他出國多年的網友也留言「車子越開越大，水越喝越涼」、「不穿Costco是我最後的倔強」、「越來越黑，而且不懂國內的各種搞笑防曬衣服帽子面罩」、「之前不會穿人字拖，現在天天穿人字拖」、「之前問過一個加拿大客人：你們很喜歡say sorry嗎？他：sorry？全場大笑」。

還有人說「哈哈中了7條，但拒絕Costco買衣服是最後的底線」、「最大的一個特徵應該是張口閉口thank you、sorry吧」、「很少化妝，膚色喜歡黑點，下雨不打傘，矯正而且重視口腔衛生，健身房常客，暴走族」、「我現在變得很喜歡誇獎別人」。

咖啡 華人

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