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江西單親2童半夜睡路中 路過駕駛急報警 村幹部說緣由

中國新聞組／北京13日電
兩名兒童凌晨在路中間熟睡。（視頻截圖）
兩名兒童凌晨在路中間熟睡。（視頻截圖）

一名前往江西武功山遊玩的遊客，近日凌晨開車途經萍鄉市蘆溪縣武功山萬龍山鄉龍山村時，路遇兩名兒童躺在道路中間，下車查看後發現兩人處於熟睡狀態，沒有受傷或撞擊的痕跡，該遊客隨即報警處理，並發布相關視頻內容，引發廣泛的關注，紛紛對兩個孩子為何半夜睡馬路以及孩子的家庭條件等發出了疑問。

來源：YouTube

上觀新聞報導，龍山村村幹部表示，「該事件兩個小孩，一個四歲，一個未滿六歲，他們是單親家庭，沒有爸爸」，據了解，孩子的媽媽在當天晚上11時多有事出門，小孩醒了以後沒看到媽媽，就跑出來了。他猜測兩個小孩應該在外面玩了一會兒，「走到橋上涼快了，就在地上睡著了。」當時孩子們的爺爺奶奶也在家裡睡覺，所以沒發現這個情況。

兩名兒童凌晨在路中間熟睡。（視頻截圖）
兩名兒童凌晨在路中間熟睡。（視頻截圖）

村幹部表示，當天遊客報警後，由他出面溝通處理。同時他解釋，孩子的家庭其實並非網友猜測的那樣困難，屬於普通家庭，孩子媽媽也有工作。對於網上引發的熱議，他表示非常理解該名報警遊客和廣大網友的關心。

對此，不少網友留言評論，「孩子真幸運，遇到好心人」、「幸好遇到了細心的司機」。

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