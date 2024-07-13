因為高考？川男考完才知父坐牢5年 監所相會：爸，我考得不錯

父子相見淚流滿面。（取材自九派新聞）

四川省成都市一名男孩小勇（化名），在考完高考 後，才知道原來離家五年的父親，根本不是在外地工作，這五年來其實是在坐牢。原因是爺爺奶奶為了不影響他的學業和生活，將這一事實隱藏。近日他赴監所會面，父子相見淚流滿面，他告訴父親「我考得不錯」。

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九派新聞報導，成都公安日前發布「遲到五年的相見，一次『高牆』內的親情對話」一文，提到本屆考生小勇（化名）結束了緊張的高考，本應是輕鬆與喜悅。然而，他卻不知道，在過去的五年裡，一個巨大的秘密一直籠罩在他的家中、他的父親入獄了。

小勇父母離異，他從小就讀書刻苦，爺爺奶奶為了不影響他的學業和生活，告訴小勇他的父親在外務工。

五年時光匆匆而過，這個「秘密」終於在小勇高考結束後迎來了轉折。爺爺奶奶帶著小勇來到五塊石派出所，給他辦理出入監獄 所需的親屬證明，去探視高牆裡的父親。

當小勇踏入監獄的那一刻，他說自己的心情是覆雜的，有疑惑、有緊張，但更多的是一種期待。

而當他終於隔著玻璃見到自己久違的父親時，所有的情緒瞬間化作了激動。父子二人四目相對，淚水不由自主地湧出眼眶。小勇說：「爸，我考得還不錯，沒有辜負您的期望。」玻璃那邊的男人連連點頭，用手背擦拭著淚水，對自己曾經走過的歧路感到後悔和慚愧。他說自己會好好改造，「期待著走出高牆，父子並肩而行的那一天。」

父子倆分享著生活近況，想要在有限的時間裡，盡可能去彌補這五年來的空缺。

會見結束後，民警劉斌拿出一本書「你當像鳥飛往你的山」送給小勇。（取材自九派新聞）

會見結束後，民警劉斌拿出一本書「你當像鳥飛往你的山」送給小勇，書中夾著一張名片，上面寫著「生活很艱難，但你被愛著」。