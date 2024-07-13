天降拆遷款772萬 重慶廠長藉老帳本尋406名老員工平分

老廠長的帳本，是他制定分配方案最大的底氣。（取材自上游新聞）

停產近20年的原重慶通用閥門廠去年獲得一筆約772萬元（人民幣，下同）拆遷補償款，今年70歲的原廠長郭重智從2018年起，堅持找到當時所有員工並公開透明公平分配這筆天降補償款。在員工分歧意見的壓力中，他藉老帳本整理出一份406人分配員工名單，逐一尋人，目前共371名員工及其家屬領到了補償款，有身患絕症的職工在臨終前收到了這份「福利」，家屬感激不已。

原閥門廠職工聚在一起回憶往事。（取材自上游新聞）

上游新聞報導，重慶通用閥門廠的前身，是大渡口區新山村白鐵組，成立於1971年，是一家集體企業。1974年，19歲的郭重智進廠工作，不久，工廠轉型生產工業閥門，職工逐漸從十幾人發展到鼎盛時期400多人。在市場經濟大潮衝擊下，2000年起，閥門廠逐步停產。2009年，郭重智接任閥門廠廠長兼法定代表人。2018年，閥門廠廠房被納入市政用地的規畫拆遷範圍，去年獲得一筆約772萬元拆遷補償款，成了「意外之喜」。

拆遷款分配方案協調小組在討論中。（取材自上游新聞）

老廠長郭重智堅持找到當時所有員工，公平分配這筆天降補償款。17人參加的拆遷分配方案協調小組會議，最初協商出的分配方案是：正常離職、在職的（含退休 ）都屬正式職工，人人有份，只將廠齡作為分配標準。但眾人發現，按廠齡「一刀切」，離職群體因為人多，將分走補償款的80%，在職包括退休群體明顯吃虧。

這讓郭重智感受到了巨大壓力，「那段時間我幾乎天天失眠 ，半個月下來瘦了6斤。」2021年，分配方案終於敲定：離職群體畫分比率為35%，在職群體為65%。但離職群體部分人不接受。郭重智堅持「紅線不能觸碰！我有工資冊、台帳等原始資料作依據，我有底氣。」

老帳本因年代久遠已發黃破損。（取材自上游新聞）

郭重智憑藉近50年的職工薪金台帳等原始資料，整理出了一份多達406人的分配員工名單。據老帳本按圖索驥，希望找到每一個員工，不管是離職還是在職退休的，一個不能少。

截至目前，371名職工及其家屬已經分到了拆遷款。補償款還剩下30餘萬，是尚未聯繫上的35名職工（下稱失聯職工）的補償款。

一張銀行領款憑證上，記錄著文志紅應得的補償款，其丈夫和兒子在2023年12月11日已領款。7月1日，文志紅兒子謝先生說：「媽媽患癌症 ，當時已經說不出話了。爸爸捧著現金送到病床前，讓她安心。媽媽看到補償金後沒幾天就去世了。我們一家人真的很感謝郭廠長。」

目前，還有35名職工了無音訊。找人，還在繼續。郭重智曾承諾，等到2025年12月31日後，再對餘款進行二次分配，「盡人事，聽天意。到時候，我也問心無愧了！」