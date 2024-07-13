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創業7年 奧運金牌「拳王」賣光房 稱「創業比打拳更難」

中國新聞組／北京13日電
鄒市明在倫敦奧運收穫自己的第二塊奧運金牌。(取材自華西都市報)
鄒市明在倫敦奧運收穫自己的第二塊奧運金牌。(取材自華西都市報)

「一代拳王」鄒市明、冉瑩穎夫婦創業七年，過去數年註冊了數十家公司，並創建曾是上海市最大的搏擊健身中心之一的拳館。鄒市明曾稱「創業比打拳難」，歷經欠薪等爭議，據稱，鄒市明夫婦為創業賣掉了北京、上海、美國等多處房產，準備再次重新出發。話題「冉瑩穎夫婦創業七年賣掉所有房產」近日登上熱搜第一。

來源：YouTube

每日經濟新聞報導，2008年，鄒市明在北京奧運會男子48公斤級比賽中拿下金牌，四年後他又在倫敦奧運會成功衛冕。隨著「爸爸去哪兒」的熱播，鄒市明夫婦關注度、話題度激增。2017年，鄒市明與其妻子冉瑩穎開始創業。創業初期，鄒市明坦言非常焦慮：「每個月的發薪日，我早上醒來收到銀行的扣款短信，一下子幾十萬就沒了。」

當被問到打拳和創業哪個更難時，鄒市明直言創業更難，「創業是一輩子的事，特別是我們這種已經在某個領域取得過成功的人，有時候會盲目自信。現在我覺得創業一定要順勢而為，這個時代，你不可能去跟很多東西對抗，還是要更理智。」

此外，冉瑩穎表示創業七年，他們賣掉了遵義、北京、上海、美國等多處房產，冉瑩穎說一切回到了他們最初決定飛往美國的那一年，再次重新出發。

據鄒市明工作室回應，鄒市明目前主要在華東師範大學從事教學工作，冉瑩穎繼續從事媒體及直播相關工作。

拳館的生意可能不好做。據藍鯨新聞報導，今年4月，一位前鄒市明拳館課程顧問在社媒發帖稱遭遇欠薪問題。鄒市明工作室負責人回應稱，涉事員工所有的社保及工資均足額發放。該員工目前處於勞動仲裁爭議階段，並交由律師進行名譽權的維護。

實際上去年10月，鄒市明拳館也曾被爆出欠薪傳聞，當時回應稱爆料員工的工資已經結清，每個月都會給工作人員準時放款。隨後爆料者表示已在10月21日收到工資，並刪除網帖。

鄒市明夫婦為了創業，賣掉所有房產。（取材自每日經濟新聞）
鄒市明夫婦為了創業，賣掉所有房產。（取材自每日經濟新聞）

鄒市明可能是中國拳擊界價值最大的個人IP。兩屆奧運冠軍、轉戰職業拳壇後獲得WBO蠅量級世界拳王金腰帶。過去數年，鄒市明、冉瑩穎夫婦註冊了數十家公司。

天眼查顯示，鄒市明關聯15家企業，其中12家為存續或遷出狀態，包括上海明冉商務諮詢事務所、貴州明冉體育文化發展有限公司等。鄒市明名下上述12家企業中，除上海明冉商務諮詢事務所為其個人投資外，其餘均為與妻子冉瑩穎共同關聯企業。冉瑩穎關聯20餘家企業，其中18家為存續或遷出狀態，包括上海明冉企業諮詢有限公司等。

相關話題登上熱搜第一。（取材自每日經濟新聞）
相關話題登上熱搜第一。（取材自每日經濟新聞）

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