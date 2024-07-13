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兩院院士退出機制明確 終身制取消

中國新聞組／北京13日電
兩院院士大會進一步明確院士的增選機制和退出機制。（新華社）
兩院院士大會進一步明確院士的增選機制和退出機制。（新華社）

兩院院士大會近日分別審議通過新修訂的「中國科學院院士章程」和「中國工程院章程」，進一步明確了院士的增選機制和退出機制。

長安街知事報導，長久以來，中國院士退出機制尚不完善，出現了諸如「高齡院士退不出」、「菸草院士去不掉」等情況。也因為這樣，院士稱號被人們視為「鐵稱號」和「終身榮譽」，院士頭銜成為各地競相追逐的「技術資源」。

據報導，2021年5月，中國工程院院長李曉紅在中國工程院第15次院士大會報告中直指院士群體中的各類亂象表示，「極個別院士的不端行為，損害了院士群體的聲譽和形象，造成了十分惡劣的影響」。提出制定院士行為「負面清單」，對違反學術道德、違規違紀的現象零容忍，實施停止一定期限內提名權和評審權等處理措施。

實際上，院士退出機制早在2014年就曾進行過完善。中國工程院第12次院士大會全體會議表決通過的「中國工程院章程」（修訂案），明確在「撤銷院士稱號」的基礎上，增加「院士勸退」制度。2022年9月，中央全面深化改革委員會第27次會議，審議通過了「關於深化院士制度改革的若干意見」。院士退出制度，正式列入中央文件。

近日，兩院院士大會再次修訂章程，進一步明確了院士退出制度。「中國科學院院士章程」第二章第五條，院士可申請放棄院士稱號，經學部主席團批准後生效。根據規定，院士加入外國國籍後，即為自動放棄院士稱號。

院士如有違反科學道德、品行不端等損害院士群體和學部聲譽的行為，或因違紀違法受到黨紀政務處分、行政或刑事處罰，由學部根據情節輕重對其給予相應處理和處分，報院黨組批准。對於情節嚴重或特別嚴重的，由學部主席團決定勸其退出院士隊伍或撤銷院士稱號，報院黨組批准，待召開院士大會時予以追認。院黨組可向學部主席團提出撤銷院士稱號的建議。

「中國工程院章程」第二章第11條，中華人民共和國不承認其公民具有雙重國籍的規定，院士加入外國國籍後，即為自動放棄院士稱號。第12條，當院士的個人行為違反科學道德或品行不端，影響院士群體和中國工程院聲譽時，應視情節給予相應處理；情節特別嚴重的，勸其放棄院士稱號或撤銷其院士稱號。當院士的個人行為涉及觸犯國家法律，危害國家利益時，應撤銷其院士稱號。

中國科學院。(取材自財新網)
中國科學院。(取材自財新網)

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