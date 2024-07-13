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清華博士自曝盜用學術 還勸人效仿

中國新聞組／北京13日電
網傳施博辰照片。（取材自中華網）
網傳施博辰照片。（取材自中華網）

近日網傳一篇文章中，自稱是清華大學博士施博辰的作者自曝成功之路充斥著學術不端的行為，包括數據竄改與研究成果的盜用，還勸學界效仿「彎道超車」追求「更高成就」。文章引發軒然大波，輿論對清華博士舉報自己學術不端直呼「活久見」，有人認為這只是冰山一角，不過也有網民懷疑文章真實性。清華大學黨委宣傳部稱，已關注此事並展開調查。

中華網報導，施博辰就讀於清華大學電機系，2017級直博生，其學術生涯亮點頗多：2021年榮獲國際大電網委員會最佳博士論文獎，同年獲英國工程技術學會國際研究獎學金，並與團隊在日內瓦國際發明展上贏得大會特別嘉許金獎。同年6月被授予清華大學研究生「學術新秀」稱號。由於這些成就，施博辰在網路上備受關注，甚至有專門的特獎專訪報導其學術旅程。

然而，近期他在個人博客上的自述引起軒然大波。施博辰聲稱，自己的成功之路實質上充斥著學術不端行為，包括數據竄改與研究成果的盜用。他在博客中表示，建立這一公開平台的目的之一竟是「傳授」給其他學生如何通過不正當手段實現學術超越，同時警告需謹慎行事以免被導師或同僚察覺。為「指導」他人，他還詳盡地分享一些具體的操作手法，如如何通過對師兄論文的圖片稍作修改便當作新成果。

施博辰不僅沒有對這些行為表現出絲毫悔意，反而在文章末尾「自豪」地宣稱，自己發表的八篇SCI論文中，有多達五篇是基於竄改數據，兩篇涉及抄襲，並鼓勵讀者效仿其行為以追求更高成就。

此番言論立即引發公眾對其學術誠信的嚴重質疑，指其欺詐行為不僅侵犯了他人的知識產權，還可能憑借這些虛假成果獲得了不應有的學術職位與榮譽。更令人驚訝的是，施博辰的公然態度，似乎對這類不正當行為毫無羞恥之心，挑戰了學術界的底線。

需要注意的是，雖然這些信息源自網路，但真實性與背後動機仍需審慎評估。

有網民認為，有可能是有人嫉妒施博辰的才華，質疑他的研究成果的真實性，想要通過這種方式假借施博辰的名義自曝，引起社會關注。

據了解，校方表示已關注此事並展開調查，強調學術誠信。

網傳清華博士疑自曝學術不端文章。（取材自中華網）
網傳清華博士疑自曝學術不端文章。（取材自中華網）

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