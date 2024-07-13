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三中全會前夕 民眾看衰經濟 「垃圾時間」成流行語

中國新聞組／北京13日電
10至20年前，多數中國人認為貧窮是由於能力或努力不夠等個人性因素造成，現在則將問題歸咎於機會或經濟結構不公平；示意圖，上海1名環衛工人工作中。(取材自人民網)
10至20年前，多數中國人認為貧窮是由於能力或努力不夠等個人性因素造成，現在則將問題歸咎於機會或經濟結構不公平；示意圖，上海1名環衛工人工作中。(取材自人民網)

中國經濟復甦不如預期，不少民眾紛紛在社群平台自嘲解悶，繼「躺平」後，近期流行的是「垃圾時間」論調，並指在時代走向失敗之際，更要收斂投資、學習躺平等。第20屆三中全會17日就要召開，「垃圾時間」引來齊唱「經濟光明論」的官媒群起撻伐。外媒則認為「垃圾時間」流行，意味著人民不滿困境，看輸未。

據自由亞洲電台報導，「垃圾時間」 （garbage time）原是體育用語，泛指一場比賽中，雙方隊伍比分相差懸殊、難以改變勝負結果時，剩餘的比賽時間。此時一方或雙方教練多會改派候補人員上場，讓主力隊員休息，也因分數落後的一方防守鬆懈，另一方更容易得分。

近來，「垃圾時間」一詞逐漸在中國成為流行。有微博用戶稱，「垃圾時間」是一個經濟學概念，由著名奧地利裔經濟學家米塞斯（Ludwig von Mises）提出，「是指一個時代嚴重違背經濟自然發展規律，個人無力改變其走向，整個時代必然走向失敗的必然趨勢」。有財經大V也呼籲 「千萬別在垃圾時間裡投資」，也有自媒體拿 「垃圾時間」 勸人 「躺平才是出路」。

「垃圾時間」一詞在三中全會前夕發酵，與 「唱響光明論」 的主旋律背道而馳，引發官媒出手反擊。北京市委機關報北京日報評論員京平周四撰文批評，認為這是某些人借題發揮，陰陽怪氣，其邏輯也十分粗淺，非在影射『無奈無望』，否定和看衰今日中國的一切。他強調：「永遠有新瓶來裝舊酒，唯一不變的是最後都被事實打臉。」

中國人民大學重陽金融研究院執行院長王文也在觀察家網撰文表示，米塞斯從未講過「歷史的垃圾時間」一詞，這是「赤裸裸的假冒偽學術用詞」。他批評，這不只是對當下經濟下行壓力的火上澆油，更是對時局形勢演進的嚴重誤導。

美國聖托瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元分析，過去的「躺平」只是代表，但並沒有看輸中國。「可是『垃圾時間』裡面就說，結果就是他一定會輸嘛。」美國艾德菲大學文理學院院長、政治學教授王維正也認為，「垃圾時間」結果可預知且無力返回，一般人會用這個來形容對中國未來的觀感，代表中國的改革與開放走到一個關鍵點，或者說死胡同。

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