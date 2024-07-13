中經濟脆弱又失衡 6月進口意外下滑

中國海關總署12日公布數據6月進出口商品貿易數據，顯示出口增長好於預期，但進口意外下降。( 本報系資料照片)

中國海關總署12日公布最新外貿數據顯示，6月出口增長好於預期，但進口意外下降。以美元計，出口年增長8.6%，高於上個月1個百分點，為去年4月來最高；進口年比則由5月的增長1.8%，轉為下降2.3%。

分析認為，這是中國國內需求疲軟的又一跡象，顯示中國目前經濟復甦脆弱且不平衡。

財新網報導，在基期走低、外需仍具韌性等因素影響下，中國6月出口年增速持續加快，表現強於市場預期；而受內需疲軟拖累，進口表現大幅低於預期。出口強、進口弱，也使得中國6月貿易順差達到990.5億美元，創下歷史新高。

進口方面，6月中國原油進口量年降10.7%；鐵礦石進口量增速放緩至2.4%；煤炭進口額增速則放緩至2.4%。法廣指出，中國目前正面臨不確定的經濟形勢，抑制了家庭支出，而房地產危機和青年失業率高則影響了購買力，這些解釋了為什麼中國企業從國外進口的商品和服務較少。

出口方面，華爾街日報報導，隨著買家和賣家急於在西方政府針對中國商品採取更多懲罰性措施之前進行交易，經濟學家預估，中國的出口將在一段時間內保持強勁。但上海保銀投資管理有限公司經濟學家張智威點出，隨著美國經濟走軟和貿易衝突加劇，強勁出口能否持續是下半年中國經濟面臨的主要風險。

從國別看，中國6月對日本、歐盟出口年比均由降轉升，分別增長1.5%、3.9%；對美國出口增速加快3.1個百分點至7.8%；對東協出口增速大幅放緩9.1個百分點至16.4%；對俄羅斯出口增速則轉正，增長3.8%。

兩岸6月進出口貿易總額234.8億美元，年增5%。其中，中國對台灣出口67.4億美元，較去年同期增加27.7%；中國自台灣進口167.4億美元，較去年同期略降1.9%。

中國海關總署亦公布今年上半年外貿數據，以美元計價，進出口總值2.98兆元，成長2.9%，規模再創新高。其中，出口成長3.6%；進口成長2%；貿易順差4350億元，擴大8.6%。

兩岸經貿明顯回溫。今年上半年兩岸進出口總額年增7.6%，比去年同期增加32個百分點。其中中國對台出口增長11.6%、中國自台灣進口增加6.2%，分別較去年增加36.3、30.5。