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三中全會前 胡耀邦長孫女任新職 瑞銀證券為她新設副董座

中國新聞組／北京13日電
胡知鷙(左)小時候被爺爺胡耀邦牽著，右為胡耀邦孫子胡霽光。(取材自中國青年報)
胡知鷙(左)小時候被爺爺胡耀邦牽著，右為胡耀邦孫子胡霽光。(取材自中國青年報)

三中全會召開前夕，中共前總書記胡耀邦的長孫女胡知鷙最近出任了瑞銀證券副董事長。據報導，胡知鷙畢業於英國劍橋大學，擁有28年金融業經驗，在瑞信任職長達逾20年。瑞銀證券此前沒有副董事長一職，這是瑞銀去年收購瑞信後為胡知鷙新設的職位。另曾被稱為胡耀邦「智囊」、「文膽」的政治學者阮銘，11日凌晨在美國病逝，享壽93歲。

據澎湃新聞、自由亞洲電台報導，胡知鷙是瑞信前中國區CEO，最近加入瑞銀證券有限責任公司（瑞銀證券），經公司股東會和董事會批准，11日起擔任瑞銀證券副董事長。

中共前總書記胡耀邦的長孫女胡知鷙。（取材自第一財經）
中共前總書記胡耀邦的長孫女胡知鷙。（取材自第一財經）

胡知鷙是胡耀邦的長孫女，英文名叫Janice，擁有英國劍橋大學文學專業學士、碩士學歷；父親胡德平是中共中央統戰部前副部長、全國工商聯黨組書記。胡知鷙擔任過瑞信中國投資銀行業務主管、瑞信證券（中國）有限公司董事長等重要職位，且是北京女金融家協會副會長、北京國際財富管理研究院副院長。

瑞銀去年收購瑞信，據稱過去一年多以來，胡知鷙深入參與瑞銀、瑞信中國地區整合工作，推動中國業務平台的整合與發展。瑞銀和瑞信完成合併後，在中國的瑞銀證券和瑞信證券將由同一股東瑞銀集團控制，而瑞銀證券此前沒有副董事長一職，今次是為胡知鷙新設。

報導指出，2015年11月20日，胡耀邦誕辰100周年，胡知鷙曾撰長文提到胡耀邦替她取名的含意，「『知』是爺爺希望我努力學習，以學習為樂趣。這也是爺爺對文革的一種反抗，他希望年青人不再受欺騙，文化知識才是人類生存發展的智慧果實。『鷙』在辭源上解釋為：鳥類之猛者曰鷙；兀性之猛者曰鷙。爺爺的希望是我的性格能像鷙鳥一樣不怕困難，勇敢又堅強。」她並透露胡耀邦逝世前對她的「最後叮嚀」，是「今後的路自己要走好」。

另據報導，曾被稱為胡耀邦「智囊」、「文膽」的政治學者和政論家阮銘，11日凌晨在美國病逝，享壽93歲。

阮銘於1931年出生於上海，1958年至1967年間先後在北京日報社及中宣部工作。文革後在寧夏接受監督勞改。1977年應胡耀邦之邀，擔任中央黨校學術委員會委員兼理論研究室副主任，1985年被開除黨籍，1988年赴美多所大學訪問研究。2002年獲中華民國國民身分證，2004年被陳水扁聘為總統府國策顧問。

阮銘曾為胡耀邦「智囊」。（聯合報系資料照）
阮銘曾為胡耀邦「智囊」。（聯合報系資料照）

阮銘對於中共黨史， 尤其是胡耀邦、鄧小平和江澤民有相關研究，並對兩岸關系有獨到見解，曾出版多本著作，也常發表政治評論。

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