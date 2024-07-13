美景害塞車 深中通道「天幕」還沒滿月就熄燈

深中通道海底隧道頂部的動態投影「天幕」因造成安全隱患而暫時關閉。（新華社）

深中通道自6月30日通車以來，成為遊客打卡景點，但賣點之一的海底隧道頂部動態投影「天幕」近日卻暫時關閉，原因是部分司機為了欣賞拍照，駛過時會特意減速，導致隧道塞車嚴重，更有安全疑慮；「最美天幕」不到一個月的時間宣告熄燈。

媒體報導，截至7月7日，深圳和中山兩市間的跨市公交專線雙邊共發2014車次，共發送旅客7.23萬人次，日均約1萬人，市民遊客打卡的熱度也持續高漲，海底隧道的天幕投影更是許多人拍攝的熱點。深中通道海底隧道兩側布有可智能調節的全彩景觀燈帶，可以根據環境溫度、車流狀況變色，在網路視頻上可看到，天幕播放著多種不同動態圖案，有藍天白雲、閃爍星空等，許多網友讚嘆是「最美的海底隧道」。

但遊客為了拍照打卡，危險行為頻傳，為了安全考量，官方決定暫時關閉天幕。深中通道運營管理方11日表示，在通車後，不少自媒體過度渲染、誇大投影效果，甚至剪輯如海底世界等3D動畫效果造成誤解，導致部分駕駛員駕車到該路段時，特意降低車速緩行觀看和拍照。這種行車方式不僅在一定程度上造成了安全隱患，還直接導致隧道內出現嚴重擁堵。

管理方表示，出於對安全、通暢的考慮，深中通道目前已暫時關閉海底隧道投光燈，後續將根據實際需要，對全線景觀照明進行適當調整，保護廣大出行人員的生命和財產安全，確保道路的安全、順暢通行。

深中通道是橫跨珠江口，連接深圳與中山兩座城市的公路通道，歷時7年建成。通車後深圳與中山之間車程從2小時縮至半小時內，珠海、江門至深圳車程從逾2小時縮至1小時內，廣州南沙至中山更僅需15分鐘，開創大灣區交通發展新格局。