拒絕再卷 寶馬退出中國價格戰 拚降量保價

今年4月在北京舉行的北京國際車展上，參觀者觀看展示的寶馬車。（路透）

中國車市內卷嚴重，去年以來積極降價力保市占率的德國豪車品牌寶馬（BMW），近日傳出將退出中國價格戰，改採「降量保價」。對此，寶馬中國今天表示，下半年將重點關注業務品質，支持經銷商「穩紮穩打」。

「寶馬中國將退出價格戰」今天一度躍為中國社交媒體最熱門話題。網路熱議，歐美豪車紛紛大幅降價求售之際，寶馬此舉是否卷不下去選擇「躺平」。

綜合新京報、晚點財經等媒體報導，寶馬中國去年以來積極降價力保市占率。2023年折扣率為17.66%，高於行業平均水準，在中國大陸交付82.5萬輛，年增4%。但「以價換量」的代價是，寶馬2023年獲利比上一年大幅下滑逾3成。

今年上半年，寶馬銷量為37萬5947輛（含MINI品牌），比去年同期下滑4%。降價不但傷利，銷量也開始卷不動。

知名汽車博主近日爆料，因為價格戰導致門市虧損嚴重，寶馬中國將從7月起，減少銷售量以穩定價格，緩解門市的經營壓力。

據報導，一名寶馬業務員透露，因上半年虧損嚴重，同時為更好地營運及後續服務，全系車型自7月10日起調整價格，此前報價作廢，7月15日之後還會再漲一波。

杭州一家寶馬經銷商門市則表示，目前價格已經調整過；近期價格確實會有所上調，但不是官方指導價，而是針對優惠力度的調整。

在此之前，寶馬5月底發函給所有經銷商門市稱，鑒於市場大背景和國產品牌帶來的巨大衝擊，決定給出多項大幅度補貼減免政策，包括新車銷售、客戶支持與服務、寶馬金融、經銷商發展以及中古車業務等領域，意在幫助經銷商應對短期困難，緩解業務壓力。

今年初，永達汽車在年報裡提到，其代理經銷的保時捷（Porsche）、寶馬主動調減銷售計畫。保時捷情勢更糟，上半年中國銷量僅有2萬9551輛，比去年同期大減33%。

因為賣不動，寶馬中國今年頻傳腰斬式降價，官方指導價人民幣35.39萬元（下同，約新台幣158萬元）起跳純電動房車i3，上月空車價直接殺到17萬餘元；招牌的5系列燃油房車也殺到31萬元，相當於7折優惠。

另一個德國豪車品牌奔馳（Mercedes-Benz），也在中國投入價格戰，但上半年銷量也下跌近6%。

在6月大促銷時期，奔馳中國甚至出現電動車打5折、燃油車打6折的最卷價。例如，小型燃油房車C 200L的官方指導價為33.48萬元，有經銷商報價20.27萬元，優惠超過13萬元；電動休旅車EQB 260的官方指導價為35.20萬元，經銷商殺到17.60萬元。