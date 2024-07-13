新聞評論／窺探中國經濟虛實 前景審慎樂觀？

近一、兩年，中國的經濟遭遇到了自1979年改革開放45年來最大的不景氣。(路透)

日前，網上流傳一則關於上海財政吃緊，地方政府向轄區內寺廟臨時借款100億人民幣香火錢作為短期周轉的消息，惟立即被上海市官方否認，網信部門也對相關信息介入調查。上海市財政實情如何，不得而知，但一段時期以來，各地公務人員減薪、且幅度不小的傳言卻時有所聞。除了行政部門，央企、國企類似的消息也不時出現。

7月初，中國重量級金融機構中金公司，率先降薪裁員。根據東方財富Choice數據，2021~2023年，中金公司員工人均薪酬由116.42萬元（人民幣，下同）下降至70.04萬元，降幅高達39%。不僅如此，這個在中國被視為高薪代表的中金，據媒體報導，擬自2024~2026年，削減三分之一境內員工，每年裁員約13%。

近一、兩年，中國的經濟遭遇到了自1979年改革開放45年來最大的不景氣，這是不爭的事實。所有五、六十歲以下的職工，全都難以想像會有這樣的遭遇，因為打從他們進入職場以來，中國經濟不但發展快速，而且總的來講都是持續向上的。儘管中國當前還有5%左右的經濟成長率，但跟過往平均至少7%、8%的中高成長，甚至更早前的動輒10%的成長相比，簡直不可同日而語；而且，更關鍵的是短期內根本看不出有好轉的可能。

中國經濟該怎麼看？究竟還有多大成長潛力？是否就沿著當前趨勢持續下行下去？我們的看法還是相對審慎樂觀的，因為這一波中國經濟的持續走緩，實在是因為若干特殊的因素或狀況導致的結果。

首先，當然是持續三年的疫情效應，無須贅言。

其次，是美中之間的經貿戰爭，從2018年迄今，美方打擊力道愈來愈強，但效果卻愈來愈小，特別是美國最有自信的金融戰與科技戰，似乎也未能占到上風，尤其是後者，還有可能出現美方最不樂見的倒逼效果。

最值得關注而且必須看到的是，中國這一輪經濟的下行，極大程度上，是中國必須對早前的偏差進行矯正而不得不付出的代價，這特別指以下三個方面：第一是大力道且持續至今仍在進行的反腐。2013年習近平上任之時，中國的腐敗已嚴重到再不整治就會亡黨亡國的地步，不堅決反腐，無以言深化改革，更遑論偉大復興。習近平反腐，力道之強，打擊面之廣，堪稱空前，但也正因為如此，必然在消費、投資等需求方面出現緊縮效應，甚至也會影響到公務人員的士氣。

第二方面的矯正是環境生態的整治。中國在發展初期，一味追逐快速成長而忽略了環境生態的可持續發展，汙染問題一度相當嚴重，也是在習近平上台之後大力整頓。就經濟發展的邏輯而言，環境破壞時期，企業規避環保成本，反而有利於強化出口競爭力，拉動增長；反之，在強化環保時期，企業不能規避環保成本，從而降低出口競爭力，拖累增長。換言之，中國以往高速成長時期，有相當一部分其實是「虛」的或是「不健康的」，現在進行必要的矯正，自然會影響到原有的成長速度。

第三個方面與2008年為了因應世紀金融海嘯而採取的過度擴張政策有關，雖然穩住了當時較高的成長率（一樣其中也有不少「虛或不健康」的部分），卻產生了產能過剩、房市泡沫和金融槓桿過高等後遺症，習近平上台之後，不得不採取「三去」 （去產能、去庫存、去槓桿）加以矯正，「三去」的緊縮效應，自然也是近年經濟趨弱的主因之一。

剖析及了解這些中國經濟成長的虛與實之後，就能明白當前空前偏低的成長事出有因，但不足為慮。長期看，中國的基建完善，教育體制紮實，社會秩序安定，政府功能運作無礙，再加上全球最大的市場及科技潛力的厚積薄發，假以時日，必將走出當前的低潮，這即是我們看中國經濟前景審慎樂觀的理據。