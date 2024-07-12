河南13歲尿毒童深夜撿廢品維生 網心疼：大家幫幫他

13歲患尿毒症晚期的男孩，深夜撿廢品視頻登上熱搜。（視頻截圖）

河南 濮陽一名13歲患尿毒症晚期的男孩深夜撿廢品視頻登上熱搜，已突破百萬次點閱。男孩只有一個腎，父親過世，母親離家，現和65歲也患尿毒症的大伯在醫院相依為命；雖有五保戶補助，生活依然困難，撿廢品一天撿不到10元（人民幣，下同）。面對關心，男孩說「我已經沒有家了」，還不忘安慰對方「我就哭了一會，沒事」。男孩遭遇和懂事讓全網淚崩，籲政府出面幫幫這家人。

來源：YouTube

綜合媒體報導，近日一則名為「堅強少年」短視頻：深夜偶遇一名拎著黃色編織袋沿街翻撿廢品的小男孩。小男孩自述其13歲，因尿毒症一直和大伯（大伯）一起生活在醫院，「我爸爸、爺爺、奶奶都去世了，媽媽也走了。我和我大伯都是『五保戶』，每個月有600元補助，一天可能也撿不了10元……」但兩人治療尿毒症做的透析一個月就要300元。小男孩仍樂觀地說，「我和大伯出去撿撿廢品應該就夠了」。

據了解，男孩姓苑，南樂縣中心醫院工作人員確認苑某在這兒住了四年，苑某先天性只有一個腎，且該腎還有問題，「他現在是一年四季都在醫院住」，孩子主要是他大伯和姑姑經常在照顧。

苑某的大伯表示，苑某已由其姑姑帶至鄭州 大學第一附屬醫院檢查，看是否符合換腎條件。孩子2019年12月查出來尿毒症晚期，就一直在縣醫院做透析。費用上面，政府幫忙補貼了一部分。」

當地民政局稱，孩子的家庭條件確實困難，是當地「五保戶」，「每個月都有政府發放的生活補助，衣服、鞋子等生活用品都會根據情況發放。」

面對熱心人的幫助和關心，他懂事地說：「我就哭了一會，沒事，你也不用傷心。」拍攝者問他會不會想要跟其他小朋友一起玩，他則回應稱，「想，但我好像已經沒有這個機會了」。

網友紛紛留言：「淚目了」、「太讓人心疼了」、「大家幫幫他」……。