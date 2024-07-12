985高校畢業生找工 履歷穿身上 「喜歡搞怪整活」被錄用

一名985高校畢業生把個人簡歷「穿」身上，在網路上走紅。（取材自北京青年報）

年輕人找工作要如何在眾多競爭者中脫穎而出？一名「985」高校應屆畢業生出奇招，在衣服上印上自己個人簡歷後直接穿上搭高鐵，化身「行動人型履歷表」，不但在網路上獲得高度關注，更成功找到實習工作。

影音來源：YouTube

北京青年報報導，這名創意十足的年輕人叫宋嘉樂，今年21歲，是武漢 大學測繪工程專業的應屆畢業生，已經考上中科院的研究生，因為想找份暑期實習工作，就將簡歷印到衣服上，從河南 老家坐高鐵回武漢時穿上。據網友發布的照片顯示，他在T恤正面印著「24屆找工--請看背面」，T恤背後則印著一張簡歷。

T恤背後的簡歷印了宋嘉樂的獲獎經歷、個人技能、實習經歷、畢業照，個人手機號和郵箱地址打了碼，但其證件照臉上貼了微信 二維碼，旁邊還有個「小的來了 領導」表情包及「大家找工作和找對象都不容易，求一起搭把手。看上我的HR/想抱團取暖的24屆畢業生可以掃我臉上的二維碼」的文字，相當引人注目。不少網友直呼「有創意」、「社牛」，也有網友懷疑他是作秀、引流。

宋嘉樂表示，自己原本就比較喜歡搞怪、整活兒，也想用一種前所未有的方式展示自己，所以他從網上花幾十元訂製了一件印有自己簡歷的衣服。「這個靈感來源於我老家的一些大爺大媽，他們會在路上舉租房、住房的廣告牌，其實就是把人當成行走的廣告牌。」

他說，「這其實算是一次行為藝術，主要是為了搞笑、好玩，本意不是製造求職焦慮，也沒有抹黑學校和專業的意思，希望大家不要過分解讀。」

宋嘉樂坦言，當他穿著這件訂製的「簡歷戰袍」上高鐵，得到不少路人的關注，但並沒有人掃他的微信二維碼添加好友。「在高鐵上有大爺大媽找我搭話，還關心我找工作的情況。」

回到武漢後，他體育用品公司面試時，面試官拿出他穿「簡歷戰袍」的照片詢問是否是其本人。宋嘉樂說，「公司的HR在我面試前就關注到了我的這次行為藝術，他們感覺我在運營上的一些想法挺好的，就給我offer了。」

走紅之後，也有多家企業主動向宋嘉樂拋來了橄欖枝，但考慮到時間和工作地點的因素，他都拒絕了。「非常感謝他們能給我機會！但我感覺這種搞怪的求職方式算是『野路子』，建議大家要找工作還是多參加招聘會，多上招聘網站。」