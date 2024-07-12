劉德華開唱黃牛票6.8萬 原價30倍 「1原因」歌迷照埋單

劉德華在上海展開巡演，吸引不少粉絲到場。(圖／台灣映藝提供)

香港 天王劉德華時隔多年在中國展開巡迴演唱會，上海前三場連日爆滿，現在更傳出原價2580元（人民幣，下同，約355美元）的內場第一排門票被黃牛喊出了6萬8880元（約9482美元）的高價，足足高出了30倍；之後成都、重慶等場次最低票價也要4、5000元。針對黃牛漫天喊價，埋單的歌迷認為「看的機會不多了」，也有網友高喊「國家該管管了」。

影音來源：YouTube

據中國經濟網報導，劉德華演唱會一票難求，以二手票務平台摩天輪為例，大部分一線明星的二手票只要是溢價依然能買到，但劉德華的演唱會在摩天輪所有場次全部顯示缺票。也因此黃牛開價毫不手軟，成都、重慶等場次的二手票，千元以下的山頂看台票最低也要4、5000元，內場票基本都要1萬元左右，內場第一排的最好位置甚至要幾萬元。一位上海歌迷說，「身邊有朋友花了1萬5，買了上海場的黃牛票。」

網友感嘆，「有錢人還是太多了」、「不是有錢人多，而是這種東西已經被資本控制，已經變味了」，也有人認為「國家應該管管這些市場了，可以加價，但是超過10%就要判刑！」

對中國大多數城市的歌迷而言，上次看到劉德華演唱會已經是2010年代初的巡演，市場已經「餓」了很多年。不少城市的宣傳也強調，這次可能是最後在中國看劉德華巡演的機會。有上海歌迷認為，門票搶手的原因是，劉德華太久沒開演唱會了，再加上年紀大了，可以看的機會不多。

為了搶票，歌迷無所不用其極，有人通過酒店、信用卡 積分抽獎兌換了包廂票，有上海歌迷搶購8888元的奶券換來了兩張邀請函，還有的歌迷發現，贊助商洋河也是一個買票渠道。

今年以來，全國各地的演唱會遍地開花。中國演出行業協會發布數據顯示，今年第1季度全國營業性演出（不含娛樂場所演出）共11.90萬場，比去年同期增長72%以上。線下演出激增，帶動了周邊產品訂單持續升溫。

中國青年劇作家、導演向凱表示，「全國有關主管部門也在暑期檔期間發力，通過文旅刺激地方消費，帶動經濟發展，其中就包括演唱會，很多地方文旅部門簡化審批流程，這也會促使暑期檔的演唱會迎來一波新的高峰。」艾媒諮詢首席分析師張毅 分析，今年演唱會總體規模效應還會延續2023年的熱潮，今年在去年的高基數上穩步發展，觀眾對於演唱會、音樂節的熱情和購買力沒有減退。