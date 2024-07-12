1元雪王冰杯頻退單 無利可圖部分門市下架 被嗆玩不起

蜜雪冰城推出1元「雪王冰杯」活動，卻爆出店員退單拒賣事件，引發消費者不滿。（本報資料照片）

中國知名茶飲品牌蜜雪冰城推出1元「雪王冰杯」搶市，超殺價格獲消費者大讚親民，但有網友稱在APP下單後到店家提貨卻遭退單，還有人被店員告知「不賣此產品」，看得到買不到惹怒消費者。蜜雪冰城發布聲明道歉，強調將盡力平衡冰塊產能和消費者需求，本周內1元冰杯將在所有門店上線。

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綜合北京青年報、南方都市報報導，近日有多名網友在社群平台反映稱，透過蜜雪冰城小程式下單1元雪王冰杯後，到店自取時卻遭到店員退單。也有人反映自己前往門市購買冰杯時，店員態度惡劣，並表示不賣此產品。

有人說，自己是第一個在某門店購買冰杯的顧客，店員甚至不知道什麼是冰杯，還聽到店員要下架的聲音；也有門市在賣出了一上午的冰杯後，果斷下架。「蜜雪冰城1元冰杯惹怒兩撥打工人」在11日午間迅速衝上熱搜第一，不少網友批評「蜜雪冰城玩不起」、「不想賣就別上架」。

一名曾在蜜雪冰城兼職的店員稱，夏天冰根本不夠用，尤其是爆單的時候，甚至還要到別的店去借，一天借兩三次；也有店員透露，一杯1元的冰杯根本無利可圖。

為了平息消費者怒火，蜜雪冰城發布聲明稱，因部分時段需求過大，出現冰塊臨時供應不足，待供需穩定後，門市將及時恢復販售。為了解決這個問題，蜜雪冰城也將根據實際情況，協調就近門店或區域調運冰塊，盡全力幫助門市平衡冰塊產能和消費者需求。