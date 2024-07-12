鄭州金水河25億整治半年就塌 網：不是貪汙就是豆腐渣

鄭州金水河整治工程竣工僅半年就出現塌方。（取材自極目新聞）

中國多地近期遭遇暴雨 襲擊，鄭州 曾斥資25億元（人民幣，下同，約3.44億美元）為金水河河道貼磚，但整治工程竣工僅半年後就出現塌方。鄭州官方稱坍塌段不在整治工程範圍，步道受損是因為雨勢太大，然而官方的說法難以平息網民對工程質量的質疑。

極目新聞報導，鄭州近日大雨，在金水河與紫荊山路出現長約5米、寬約4米的護坡塌方，有大量泥土滑落，當地居民說事發時雨大，但水位並沒有漲至塌方處。

自由亞洲電台報導，鄭州居民鄭先生表示，自從三年前鄭州發生720大水災後，特別關注與排水防治有關的消息。金水河去年底完工後他也曾去過現場看，覺得像面子工程多於實用。

鄭先生說，「金水河在貼瓷磚之前是一條雜草叢生像臭水溝一樣的河道，在修繕後表面看是挺漂亮，但是僅限於漂亮。設計上它沒有排雨水的管道，沒有起到防洪排澇的作用，導致每次有大雨，鄭州東部的低窪地區路面就像河流一樣。」

據報導，鄭州市城管局10日解釋，受強降水影響坍塌的護坡屬地鐵 保護區域，不在金水河綜合整治工程範圍。事發後馬上派專家到場，相信是長時間的大雨造成，又說，已及時處理因大雨受損約90平方米面積的步道。在官方解釋事件後，在極目新聞網站找不到金水河護坡坍塌的報導，只有保留官方說法的報導。不過，原文報導的截圖和相關的相片，已被網民保存並在微博等平台轉發。博主們不接受官方的說法，繼續質疑花25億整治河道的工程質量問題。

博主「石逗哥說事兒」說，「河裡的水根本就沒有漲到塌方的地方，護坡是怎麼塌方呢？步道又是怎麼損壞呢？難道是老百姓太重了，生生地把護坡給踩塌了，不禁要問，這25億到底花到哪裡去了？」

報導稱，有關注事件的時事評論員王劍表示，「不是質量問題，就是貪汙掉。中國的基建投資按最高標準設計和做計算，然後按最高標準撥款。你想想，動不動幾百億、上千億的資金，沒有監督，想怎麼弄就怎麼弄又沒有人管，可能最後20%到30%的工程款是拿來做工程的，然後大部分被貪汙掉，結果不就是一年都不到就崩塌呀。水災是最好的檢驗，沖一下你看能不能扛得住，扛不住的呀！最後是豆腐渣工程。」