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重慶暴雨引發山崩 祖孫3人被埋 三峽大壩洩洪 15條河超警戒

記者陳政錄／綜合報導
特大暴雨已導致重慶多地傳出災情，圖為重慶市長壽區雲台鎮一帶11日的空拍景象。（新華社）
特大暴雨已導致重慶多地傳出災情，圖為重慶市長壽區雲台鎮一帶11日的空拍景象。（新華社）

洞庭湖潰堤雖已成功封堵，中國的水患危機卻未解除。隨著多地強降雨持續，加上雨帶轉移，受災地區有擴大趨勢。其中，重慶因近兩日有五個區出現「特大暴雨」，導致有15條河流出現超警戒水位洪水，已造成至少6人不幸罹難、近7000人受災。為防範接下來的降雨，三峽大壩已於10日展開今年首次開閘洩洪。

重慶市10到11日有5個區縣降下特大暴雨，單日最大雨量達到363.2毫米，導致多個區域出現河水倒灌、房屋被淹、低窪地帶居民被困等險情，當地正展開緊急搶險救援。

重慶墊江縣防汛救災指揮部11日下午通報，當地已有4人因地質災害死亡，2人溺水死亡。通報稱，截至11日7時，墊江縣已有14個鄉鎮、6985人受災，該地降雨量並創下有氣象紀錄以來單日新高。

極目新聞報導，墊江縣槓家鎮龍泉村因暴雨引發山崩，一戶三層房屋因為山體滑坡而垮塌，汪姓村民及其母親、兒子受困，經過五個多小時救援，汪家祖孫三人被救出，但不幸喪生。

受強降雨影響，多地出現河水倒灌、房屋被淹等緊急情況，長壽區海棠鎮、雲台鎮數十棟房屋被洪水淹沒，水位最深處超過三米。墊江縣澄溪鎮一大型超市相關負責人表示，超市內的部分收銀機、貨架、促銷台被沖走，貨物也被沖走了不少。

這名負責人說，這是店鋪第一次被淹，經統計，店鋪損失超過150萬元人民幣（約20.66萬美元）。一家地勢低窪的駕駛學校因內澇積水損失慘重，洪水漫過河堤，在牆體約1.5公尺高度留下痕跡，30輛教練車全數泡水。有民眾表示，「這一次是最嚴重的一次內澇。」

重慶市巫溪縣花台鄉則有三名男子釣魚時被水沖走，澎湃新聞報導，三名落水的男子是堂兄弟關係，目擊民眾表示，「先是兩個人被沖走，剩下那個報警求救了，但很快也被沖走了。」

為應對各地不斷傳出的災情，中國水利部也召開會商會分析雨情、水情、汛情形勢，通報全中國有34條河流發生超警戒水位以上洪水。其中，重慶占了15條之多，更有4條河流發生超保證水位洪水。

中國水利部長江水利委員會指出，因預計未來10天，四川、重慶及三峽庫區等地將有持續強降雨，支流將發生多輪漲水過程，12日前後的入庫洪水過程洪峰量級在每秒4萬5000立方米左右，以三峽水庫為核心的長江上游水庫群後期將面臨上游洪水考驗。

為此，三峽水庫繼10日14時與18時各開啟一個洩洪孔，啟動今年首次開閘洩洪，11日11時再增開一洩洪孔，以提前為攔截洪水做好準備。

墊江縣縣城內被淹沒的街道。（取材自央視新聞）
墊江縣縣城內被淹沒的街道。（取材自央視新聞）

洪水 暴雨 釣魚

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