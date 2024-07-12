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雙曲線飛行異常 中國民營火箭又失敗

記者廖士鋒／綜合報導
雙曲線一號2023年12月曾成功發射，如今又發射失敗。（取材自星際榮耀空間科技股份有限公司微信公眾號）
雙曲線一號2023年12月曾成功發射，如今又發射失敗。（取材自星際榮耀空間科技股份有限公司微信公眾號）

中國再傳出火箭發射任務失敗的消息，民營的商業運載火箭「雙曲線一號火箭遙八」在酒泉衛星中心點火升空後，飛行異常，目前尚未公布具體原因。

上述消息由新華社揭露，消息並指發射時間為7月11日7時40分，該火箭於酒泉衛星發射中心點火升空後，「火箭飛行異常，飛行試驗任務失利」，具體原因正在進一步分析排查。

這次是2024年雙曲線一號火箭首次發射，原計畫將衛星送入太陽同步軌道。該火箭由民營航天公司北京星際榮耀科技有限責任公司研製，屬一款採用三固一液的四級串聯構型的商業運載火箭，採用垂直熱發射方式進行發射。

這是近期中國民營火箭多起事故中的最新一起。此前於6月30日，河南省鞏義市多位市民發布影片，有火箭在飛行途中冒黑煙後墜落起火。當天晚間，民營火箭企業天兵科技在官方微信公眾號上發布情況說明，證實當天其自研的天龍三號液體運載火箭開展一子級九機並聯動力系統熱試車，發動機推力達到820噸，因箭體與試驗台連接處結構失效，一子級火箭脫離發射台，在升空後跌落在距離試車台西南1.5公里的深山中後解體。天兵科技還向鞏義市居民、全體同行夥伴及廣大社會公眾發出「致歉信」。

至於由星際榮耀公司研製的「雙曲線一號火箭」也有多次發射失敗的紀錄，包含遙二、遙五、遙四等，不過在去年底，雙曲線一號遙七什邡號運載火箭在酒泉衛星發射中心成功發射升空。除了雙曲線一號之外，目前該公司正在研製「雙曲線二號」，這是一款小型可重複使用的液態火箭。

就此次發射失敗，星際榮耀11日午間在微信公眾號發文指出，火箭一、二、三級飛行正常，四級工作異常，發射任務失利。具體原因將於詳細調查和審議後第一時間公布。

目前中國在商業太空領域，有諸多民營公司加入，包含「快舟一號甲」、「捷龍一號」、「穀神星一號」、「力箭一號」、「快舟十一號」、「天龍二號」、「朱雀二號」等諸多火箭產品，官方在海南也已經建立「商業航天發射場」。

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