又有大事？ 三中全會前 馬雲低調現身杭州阿里總部

阿里巴巴創辦人馬雲遊歷英國倫敦多日後，傳出已於7月6日自倫敦回到浙江杭州，還在阿里巴巴總部大廈現身。（取材自微博）

網傳阿里巴巴創辦人馬雲 6日悄然回到浙江杭州，現身阿里巴巴總部大廈，西裝革履且精神抖擻與群眾打招呼。由於馬雲上一次現身隔天，阿里巴巴集團就啟動一拆六等組織改革，引發阿里是否「又有改革」等多種猜測。此時又適值三中全會前夕，也有分析認為馬雲可能是應國務院 總理李強 之邀，回來傳達三中全會支持民營資本的信號。但目前都未獲證實。

據網傳視頻，馬雲遊歷英國倫敦多日後，6日自倫敦回到杭州的阿里巴巴總部大廈。視頻中，馬雲西裝革履，受到眾多員工和粉絲歡迎，精神抖擻的馬雲也臉帶笑容地與群眾打招呼。還有部分圖片顯示馬雲身穿藍色T恤，在不同地方與群眾互動。

馬雲現身阿里巴巴總部的消息登上微博熱搜榜，並引起阿里巴巴集團近期可能有所動作的猜測。

作為中國科技界的看板人物，馬雲每一次現身都引起關注。2020年，馬雲在上海金融峰會批評當局監管機構後，阿里巴巴、螞蟻集團被重罰，此後馬雲從公眾視野消失。據報導，2021年底，馬雲被發現接連出現在日本、西班牙、澳洲、泰國等地，今年1月被傳現身法國巴黎。

上一次馬雲現身阿里巴巴總部是今年3月27日。馬雲現身隔天，阿里巴巴集團啟動組織改革一拆六，設立阿里雲智能、淘寶天貓商業、本地生活、菜鳥、國際數位商業、大文娛等六大業務集團，重新定義和構造阿里巴巴集團與各業務的治理關係；張勇宣布卸任，「十八羅漢」中的蔡崇信、吳泳銘分別接任集團董事會主席、CEO。

馬雲上次現身後阿里發生巨變，此次再見馬雲，又適值三中全會前夕，是否阿里「又有大事」引發關注。有網民猜測，馬雲此次回來，「國家邀請的，無他」，「開始穩就業」，「三中全會支持民營資本的信號」，也有人認為他是回來整頓集團的，馬雲現身也帶動阿里巴巴在香港A股上漲3.35％，顯示網民對馬雲改革仍有期待。