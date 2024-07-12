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小紅書才傳裁員 俄創投入股支持

記者謝守真／綜合報導

外電引述消息人士透露，中國網上社交平台小紅書最近向現有股東及新投資者出售股份，並成功獲俄羅斯創投公司DST Global入股支持，連同紅杉中國、高瓴資本、博裕資本和中信資本加碼投資，目前，小紅書最新估值達170億美元。

英國金融時報報導，DST Global是一家總部位於俄羅斯的投資集團，由出生於莫斯科的以色列科技企業家米爾納所創立。而DST Global曾投資Facebook、小米等公司。

據了解，DST Global這次也連同紅杉中國一起參與此輪小紅書的投資，而紅杉中國增加其現有股份。同時，中國私募股權公司高瓴資本、博裕資本和中信資本也加碼投資。

小紅書去（2023）年首次實現盈利，彼時，有知情人士表示，小紅書淨利達5億美元，營收達37億美元，扭轉2022年營收僅約20億美元、虧損2億美元的逆境。

小紅書先前曾完成六輪投資，最後一輪發生在2021年底，當時估值達200億美元。然而，胡潤研究院4月發布的「全球獨角獸榜」顯示，小紅書估值已大幅下降至人民幣1000億元（約137.78億美元）。

小紅書近年持續朝「轉型」方向邁進。早前於2022年便對公司內部架構進行調整，近期還傳出小紅書正著手進行新一輪裁員，而此次調整的重點對象是績效評分在3.5及以下的員工，最高裁員比率可達20％至30%。

小紅書 投資 裁員

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