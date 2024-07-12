武漢大學生10年為老人拍7萬張婚照：有愛，永遠都不晚

團隊成員為何文藻夫婦拍攝的婚紗照。（取材自紅星新聞／「圓夢計畫」公眾號圖）

一群來自武漢 工程科技學院「圓夢計畫」的大學生志願者，為圓老人們的婚紗夢，近10年來自願奔赴16個省份，已為2500多名老人累計拍下超7萬張婚紗照。這些照片背後藏著的故事，也成了這些大學生的人生財富。

據紅星新聞報導，「圓夢計畫」成立於2015年，最初是為老人拍下一張「百年照」。「圓夢計畫」發起人余進文說，2010年，正讀大二的余進文突然收到爺爺去世噩耗。「家裡籌備喪禮時才發現，翻箱倒櫃也找不出一張爺爺可用作遺像的單人照。」余進文說，無奈下只好把老人的身分證照片提取出來，勉強修圖製成遺像。這也成了余進文內心抹不去的遺憾。

2014年，余進文留校擔任輔導員時有了個「大膽」的想法：成立「圓夢計畫」團隊，帶領學生們走訪更多城市，為老人拍一張像樣的「百年照」，避免爺爺的遺憾發生在更多家庭。但在調研中，他發現在多個地區的社區和農村，死亡往往是被迴避的話題，很多老人聽到「拍百年照」便直接擺手拒絕。

團隊為王柱夫婦拍攝的婚紗照。（取材自紅星新聞／「圓夢計畫」公眾號圖）

但余進文沒有輕言放棄。他注意到，許多農村老人家裡會懸掛兒女結婚照或孫子周歲照，唯獨沒有老人自己的合影和結婚照。於是他轉變思路，為老人留下一張有意義的婚紗照，就這樣，「圓夢計畫」在2015年順利實施。第一年共有15名同學在余進文帶領下走訪湖北恩施建始縣各社區、敬老院，挨家挨戶敲門邀請老人免費拍一張婚紗照。

如今團隊已從原本的挨家挨戶拜訪，成為聯合當地團委、社區工作人員等與老人約好時間上門拍攝。余進文說，為能讓老人家裡有拍婚紗照的氛圍，團隊成員會自發創意布景，拉上背景布，貼上雙喜字，為老人們穿上中式紅色秀禾，再為老人定製妝容等。近10年過去，余進文帶領「圓夢計畫」先後為2500餘名老人補拍婚紗照，共計拍攝婚紗照超7萬張。

「圓夢計畫」赴浙江麗水成員合影。（取材自紅星新聞／受訪者供圖）

期間遇上令人感動的故事很多，今年赴內蒙古呼和浩特隊的成員說，他們收到當地一名年輕女子的主動邀請，上門為爺爺王柱和奶奶張鮮玲拍婚紗照。過程中張奶奶害羞地問爺爺：「我們都這把年紀了，還拍婚紗照是不是太晚了？」但爺爺告訴她：「只要我們心裡有愛，什麽時候都不晚。」

拍婚紗照眼下依舊是「圓夢計畫」團隊的主要任務。但令余進文欣喜的是，隨著觀念的轉變，更多老人願意為自己拍一張「百年照」。他說，團隊至今已為老人們拍下超1000張「百年照」。