四川司機接「跨省大單」 成都到北京2300公里 車費5位數

成都出租車師傅陳世君拉了乘客去北京。（取材自紅星新聞）

四川成都出租車 （計程車）師傅陳世君近日開車去了趟北京，不是為旅遊，而是載乘客去。乘客江女士因有急事，一路上多次改目的地，於是陳世君從成都出發，途經11個城市，40小時總計跑了2300公里路程，終於將江小姐送達北京，而這單讓他進帳車費11000元（人民幣，下同），是他從業4年來接到的最大訂單，更是其公司成立十多年來的第一大單。

據紅星新聞報導，陳世君牌照為川A的綠色出租車近日出現在北京的央視大樓前，他發布圖片時還配文：「只要服務好，再遠的乘客都能拉到。」網友獲悉他從成都拉了乘客去北京，紛紛評論：「上一個是重慶『法拉利』到上海，現在又是成都到北京，川渝果然不是一般的兄弟伙。」

當事出租車師傅陳世君表示，6月30日下午7點左右，他正在成都天府國際機場排隊等候乘客，這時上來一位女乘客，「最開始，她說要去達州，我說去達州有400多公里，她說『沒事，你走就行』，當時直接轉了1600元給我。」但還沒到達州，乘客又說去上海，「走到武漢 繞城外了，她又說不走上海了，要去北京」。

乘客邊改目的地邊打錢給陳世君。（取材自紅星新聞）

雙方談妥價格後，他朝著北京方向開去。路上，陳師傅向公司及家人說了此事，公司方面也一直關注著車輛動向，提醒他要注意休息。

就這樣，他從6月30日下午載上乘客，經過成都、遂寧、廣安、宜昌、荊門、武漢、駐馬店、漯河、鄭州、邯鄲、石家莊、保定等城市，最後於7月2日下午抵達北京，單邊總計跑了2300多公里，近40小時，來回過路費花了2000多元。由於是電車，他在路上充了十多次電，充電費用將近千元。在整個路程中，乘客分微信 和支付寶轉帳，總計支付車費11000元左右。

為何要打車去北京？乘客江女士表示，由於當時有急事需要趕到北京，所以才乘坐了這輛出租車。而為何不乘坐其他交通工具，她表示「當時比較著急」。

陳師傅回到成都。（取材自紅星新聞）

陳師傅說，這一趟其實並不輕鬆，很多地方都是山路，開下來比較疲憊。因為是第一次到北京，到了目的地以後，他先是找了一個賓館好好地睡上一覺，之後又開著出租車在北京的鳥巢、央視大樓等景點拍照打卡，於7月3日下午返回成都。

陳師傅說，這是自己從業4年以來接到的最大訂單，雖然累但也很開心，因為「跑這一趟還是比較划算，掙了差不多半個月的錢。」

陳師傅所在的出租車公司經理劉磊表示，公司有600多個師傅，這也是公司成立十多年來遇到的第一大單，「之前跑得最遠的是去（陜西）寶雞。」劉磊表示，出租車可以跨區域，但「可以拉客去，不能拉客回來」。所以這次陳師傅從北京回成都，返程「放空」，沒有載人。