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噪音擾民維權獲賠1萬…法院判她敲詐勒索

中國新聞組／北京12日電
湖南省一名女子抗議住家附近施工噪音，與施工單位達成「糾紛協議」，卻被法院判決涉嫌敲詐勒索。(取材自新黃河)
湖南省一名女子抗議住家附近施工噪音，與施工單位達成「糾紛協議」，卻被法院判決涉嫌敲詐勒索。(取材自新黃河)

湖南省一名女子住家附近施工，每天有上百輛渣土車經過，帶來大量灰塵及噪音，她與施工單位協商後獲1.05萬元賠償，卻被以涉嫌敲詐勒索犯罪為由刑事拘留，後被法院判處一年徒刑，緩刑二年。她不服判決上訴、申訴，目前官司仍在進行。

新黃河報導，2017年8月起，湖南寧鄉人周小蘭因為自家住宅附近的一工程施工，上百台渣土車來來往往，捲起的大量灰塵及長時間的轟鳴聲讓她苦不堪言。「灰塵特別大，房間裡都是灰，而且長時間的轟鳴聲讓我晚上根本沒法入睡。」

周小蘭說，她本來以為這種情況也就持續幾天，便想忍一忍，但後來見施工並未有停止的意思，於是就跟村委會反映，後又陸續向環保局、城管局、市民熱線反映，但情況並未有效解決，於是，她選擇在渣土車必經之路阻攔，要求施工單位降塵並調整作業時間，停止擾民。

湖南省一名女子抗議住家附近施工噪音，與施工單位達成「糾紛協議」。(取材自新黃河)
湖南省一名女子抗議住家附近施工噪音，與施工單位達成「糾紛協議」。(取材自新黃河)

三家施工公司先後與周小蘭達成三次「糾紛協議」，分別賠償了4500元、4000元、2000元，並簽字確認。這3份「噪音灰塵擾民糾紛協議書」中，也註明了相應法律規定，即受到環境噪音汙染危害的單位和個人，有權要求加害人排除危害或作出精神賠償。

周小蘭告訴記者，所謂賠償都是施工方主動上門協商，自己先前並未提及賠償之事。但她也承認，「糾紛協議」是她擬定的，並徵求了對方同意。讓她沒想到的是，1.05萬元的賠償款，成「敲詐勒索」的罪證。

2019年8月，當地警方以周小蘭涉嫌敲詐勒索犯罪為由將其刑事拘留。寧鄉市人民法院審理認為，相關證據顯示涉事房屋非周小蘭唯一必住房屋，周小蘭以必須在該處居住為幌子，獲取非法利益為目的，多次阻工，迫使被害人及被害單位與其簽訂「糾紛協議」，從而達到掩蓋其敲詐勒索財物的非法目的，其行為構成敲詐勒索罪，一審判處周小蘭有期徒刑一年、緩刑二年。周小蘭不服判決，提出上訴。

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