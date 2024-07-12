年增12倍…俄羅斯人擠爆三亞 中醫理療成大熱項目

今年前五月，海南的俄羅斯遊客暴增12倍。（取材自海南日報）

隨著海南旅遊資源不斷開發和推廣，三亞這座熱帶海濱城市正吸引愈來愈多國際遊客，不少遊客落地三亞就發現被俄羅斯 人包圍了，「俄羅斯人擠爆三亞」、「俄羅斯遊客為三亞點讚」的詞條登上微博熱搜，還有人戲稱三亞已經成了俄羅斯人的「第二故鄉」。

海南日報報導，海南以得天獨厚的自然資源、優美的海濱風光和宜人的氣候條件，成為國內外遊客嚮往的旅遊勝地。對於生活在高緯度地區的俄羅斯遊客來說，海南的溫暖陽光、椰風海韻更是難以抗拒的「誘惑」。有俄羅斯博主驚嘆：三亞的海灘比斯里蘭卡好。

在三亞海灘遊玩的俄羅斯遊客。（影片截圖）

根據省旅遊和文化廣電體育廳公布的數據顯示，今年前5個月，海南共接待入境遊客42.2萬人次，與上年同期對比增長278.1%，其中接待俄羅斯遊客3.9萬人次，年增長逾12倍。在省旅遊和文化廣電體育廳公布的25個國家或地區的入境遊客數量表中，俄羅斯遊客來瓊人數更排在榜首。

在三亞常常可以見到中俄雙語表示。（微博）

為了迎接俄羅斯遊客，旅遊部門和旅遊企業積極提升旅遊服務質量，並推出一系列針對俄羅斯遊客的特色服務。在三亞，不少景區、餐廳和商業街區等公共場所，不僅店面招牌換上了中俄雙語，貨架上的標籤也貼上俄語註釋，方便俄羅斯遊客旅行和購物。

羊城晚報報導，中醫理療備受俄羅斯遊客喜愛。在社交媒體上，不難看到俄羅斯家庭在三亞體驗足底按摩、針灸等中醫理療項目的溫馨畫面，許多俄羅斯人將三亞視為一場療癒身心的旅程。

針對俄羅斯人對海南的熱愛，網友認為「北地人對於南方的喜愛是天生的」、「俄羅斯人來三亞，很可能和東北人去三亞是一樣的，對於溫暖的執著。」也有人說「海南有3萬平方公里，除三亞外，其他城市也可以開發出來嘛，不要都湧向三亞。」

省旅遊和文化廣電體育廳相關負責人表示，海南將持續加強對外宣傳力度，並提升海南旅遊品牌的知名度與影響力。同時，也將優化海南在國際旅遊市場的布局，加強與國際旅遊組織的合作與交流，進一步推動海南入境遊市場繁榮發展。