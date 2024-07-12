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河南死豬沿路掉百米 司機逃了 網友疑送往食品廠

中國新聞組／北京12日電
河南發生「死豬滿地」事件，民眾質疑這些死豬原本的去處會不會是食品加工廠。（視頻截圖）
河南發生「死豬滿地」事件，民眾質疑這些死豬原本的去處會不會是食品加工廠。（視頻截圖）

中國大陸運載化工用油的油罐車被媒體踢爆是在未經清洗情況下，直接運載食用油和糖漿，引發民眾恐慌，事件仍在延燒，現在河南周口又發生「死豬滿地」事件，超過50具豬隻屍體掉落在公路上，不僅綿延數百米，更臭氣熏天，不僅當地民眾看傻了眼，網友更擔心這些死豬究竟要被載往何處，「會不會悄無聲息地進了市場？」，引發新一波食安憂慮。

綜合新黃河、看中國新聞網等媒體報導，日前河南周口太康縣遜母口鎮一段公路上，一輛滿載死豬的貨車在行駛中車門意外開啟，超過50頭死豬如雨點般灑落街道，宛如「大豬小豬落玉盤」。據X（原推特）推主「Daniel Fang」11日發布一段視頻稱，當天是在天快亮的時候有人偷偷把死豬病豬拉到加工廠，運輸途中貨車門兒沒拴好開了，死豬病豬滾下撒了一地。司機兩人發現後想搬回去，但馬路人和車較多，又心虛，而且也不好抬，索性跑掉。

據「百姓關注」報導，目擊者吳女士描述，死豬數量超過50頭，包括大豬和豬仔，都已腐爛發臭。當地政府11日表示，是某企業在進行無害化處理過程中發生的意外，事發後相關部門已組織力量完成現場清理與全面消殺工作。當地縣農業農村局回應稱，涉事司機已被警方控制，此事正在調查中。

然而大量死豬「屍橫遍野」的情形引發網評炸鍋，有當地網民說，「在我店門口，熏死我了！」、「不可能摔下來都死完，拉的就是死豬」。

還有網民嘲諷，「無害化處理的方式有燒烤罐頭等...」、「家人吶，我們的原材料都是新鮮的，多合適啊，抓緊時間下單。」更不少人擔心，「如果不是掉了，估計就是吃了，恐怖！」、「天啊，這豬肉還能吃嗎？這些死豬會不會悄無聲息地進了市場，最後落到我們這些普通消費者的盤子裡？」

網民質疑，「一車死豬，哪來的？要送哪兒去？別告訴我是給做火腿腸的工廠！這事兒得查清楚，不然誰還敢放心吃肉啊！」、「毫無疑問，這些淹水的死豬，又是準備拉到哪個作坊幹狠活的，這個沒底線的族群，配得上任何苦難！」、「近期的肉怕是都是這樣的肉，沒事，中國人，煤油都能喝，吃個放爛的豬肉撒撒水啦。」

河南發生「死豬滿地」事件，民眾質疑這些死豬原本的去處會不會是食品加工廠。（視頻截...
河南發生「死豬滿地」事件，民眾質疑這些死豬原本的去處會不會是食品加工廠。（視頻截圖）

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