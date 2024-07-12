無人機違規飛行勸不聽 內蒙騎手一箭擊落現場歡呼

違規飛行的無人機最後被一箭擊落。（取材自微博）

內蒙古呼倫貝爾一馬術表演現場日前出現一架無人機擅自飛行拍攝，工作人員多次勸告無果，最終，一位騎馬男子張弓搭箭將無人機一箭射落。網友笑稱「古有郭靖射大雕，今有射無人機」。

綜合魯中晨報、九派新聞報導，有網友表示日前去呼倫貝爾旅遊，到巴爾虎蒙古部落觀看大型馬術表演「馬之舞」。但在表演過程中，一名遊客的無人機始終在場地上空飛翔，主持人無奈暫停演出反覆警告無果。網傳影片顯示，最後一名騎馬男子張弓搭箭將無人機一箭射落，現場立即傳出觀眾的歡呼聲及鼓掌聲。

工作人員表示 ，無人機會令馬匹受驚，並且該地屬於邊境地區，不允許無人機飛行。「我們明確貼有告示，主持人多次去告訴他，讓他把無人機弄走，但對方一直沒有聽勸。說了好幾次之後，才無奈打下來的。」

網友笑稱這一箭是「射機英雄傳，彎弓射大疆」，也有人認為應該追究無人機操作人員責任。

呼和哈達邊境派出所一工作人員說明，靠近國境線的很多地方都是不允許無人機飛行的，個人遊玩或測繪航拍等需使用無人機的情況，需先向公安部門報備。

據2024年1月1日起施行的「無人駕駛航空器飛行管理暫行條例」，國界線、實際控制線、邊境線向我方一側一定範圍的區域屬於管制空域。未經空中交通管理機構批準，不得在管制空域內實施無人駕駛航空器飛行活動。