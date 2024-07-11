寫李克強踩紅線？新一期「人物」雜誌遭禁賣、就地銷毀

網上流傳中國郵政近日急發通知，要求各地立即停止投遞和零售最新第6期「人物」雜誌。(取材自微博)

近日網傳一份由中國郵政要求就地銷毀新一期「人物」雜誌的通知，未說明原因，引發猜測。環球時報前總編輯胡錫進發文稱，回收原因疑該雜誌一篇文章內容傷害了一間咖啡 連鎖店形象，企業施壓要求回收。也有網民懷疑與其中一篇美國人疫情 期間在東北散步的文章有關，也不排除與該期雜誌是紀念前總理李克強 專號，或是人行行長潘功勝採訪內容觸及官方紅線。

中國郵政集團北京報刊發行局7月5日下發了「關於停止投遞2024年第6期人物的緊急通知」。(取材自微博)

據這份網傳來自中國郵政的緊急通知，根據刊社要求，7月3日發行的「人物」因故需立即停止投遞、零售，並就地銷毀，嚴禁流入市場。非北京供貨範圍的江蘇、安徽、廣東、湖南、四川、重慶等7個省（市）不涉及上述情況。由於通知未說明原因，立刻引發多種猜測。

胡錫進昨天在微博發文稱，他在不同微信群裡看到對回收原因的各種猜測。據他通過發行渠道打聽到，回收原因是該期雜誌有一篇文章提到一間咖啡連鎖店，該企業覺得內容有損自己形象，於是施壓要求收回雜誌。如果情況屬實，「我覺得挺悲哀的。我們的出版物如今何其艱難，內容放不太開，還要被廣告商如此擠壓。」

這篇文章引來不少網民質疑：「哪個連鎖店有此底氣？能讓『人物』如此慎重地要求銷毀？」胡錫進這篇文章目前已不可見。

「一個美國人在東北散步」的專題文章。（取材自X平台）

X平台上也有各種傳言，大致歸納出三個原因：一是據說該期為紀念李克強專號；二是潘功勝接受採訪談政策透明度及金融總量問題時可能踩了紅線；三是因刊出「一個美國人在東北散步」這篇文章。

「一個美國人在東北散步」文章是由美國前記者保羅‧薩羅佩克（Paul Salopek）撰寫，講述其在新冠疫情期於中國徒步之旅。該文提及其2021年夏末秋初從上海入境時被送到隔離酒店，並接種了國產疫苗，接著又飛到雲南再於2023年6月抵達北京。2023年11月中旬，保羅與另兩人從北京出發前往遼寧。