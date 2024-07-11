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涉恒大財報弊案痛失客戶 普華永道裁百人

記者林宸誼／綜合報導
深陷恒大財報弊端，痛失不少國企客戶的普華永道（PwC），傳出至少裁員百人，這些人涵蓋北京、上海等地團隊。(路透)
深陷恒大財報弊端，痛失不少國企客戶的普華永道（PwC），傳出至少裁員百人，這些人涵蓋北京、上海等地團隊。(路透)

外媒報導，由於涉及恒大財報弊端後，痛失不少國企客戶的普華永道（PwC），傳出至少裁員百人，這些人涵蓋北京、上海等地團隊。

彭博引述知情人士的話指出，在普華永道的北京、上海等地辦事處的不同團隊中，有至少100名員工被解僱。其中一名知情人士稱，有一支團隊一半以上的員工被解僱。

網路上則傳出普華永道廣州分所將關閉，要求所有員工在七日內離職，補償待遇為「N＋1」，至於深圳業務則保持正常。

普華永道發言人回應表示，「針對外部環境的變化，公司正在做出一些調整，以更好地優化組織架構，適應市場需求。」普華永道強調廣州分所並未關所，但沒有提供裁員人數的詳細信息。

一名不具名的普華永道內部員工透露：「最近裁員大部分是屬於審計部，審計部裁員裁得很狠。其他部門也裁，但可能就是普通的裁員，數量也不多。審計是因為恒大的事情，而且因為爆雷，很多國企央企都不敢找普華審計了，怕名聲不好。」

每日經濟新聞報導，普華永道近來因恒大地產2019年、2020年財務造假事件引火上身。自3月22日上市公司中集車輛首先公告取消與普華永道的合作開始，截至6月24日，已至少有36家公司取消與普華永道的合作，當中不乏中國國企，因客戶流失而損失的審計費用合計超過人民幣6.65億元。

此外，有消息人士稱，中國財政部正對四大審計公司（德勤Deloitte、安永EY、普華永道PwC、畢馬威KPMG）為本地公司所做的工作進行更嚴格的審查，主要集中關注對金融公司、高槓桿企業的審計，如中國一些債台高築省分內質素欠佳的中小銀行、高負債國企或房企等。目前人們擔心審計公司在揭露企業不法行為方面做得不夠。

裁員 恒大 財政部

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