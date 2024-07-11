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「中迎死亡高峰」論文觸三中全會霉頭 上熱搜後火速被封

中國新聞組／北京11日電
「中國將迎來人口死亡高峰」論文上熱搜後迅速下架。(取材自界面新聞)
「中國將迎來人口死亡高峰」論文上熱搜後迅速下架。(取材自界面新聞)

中國將迎來人口死亡高峰?一篇有爭議的研究報告指出，中國死亡率逐漸上升，預期壽命增加，但老年人口比重也在增加，帶來前所未有的社會挑戰。但這篇論文上熱搜後被迅速下架，觀察人士認為，三中全會前，中國政府忌諱敏感問題，對敏感話題展開控管。

界面新聞報導，上述論文發表在最新一期「人口研究」，登上微博熱搜後迅速被下架，目前在原載網站已無法看到全文。專家分析指該文章多處細節藏有秘密，並指微博撤話題或因犯忌，中國政府擔心影響7月15日將展開的中共三中全會。

該研究指出：「人口死亡高峰受三個核心因素驅動：歷史出生數的波動、存活率的提升、死亡率的下降。雖然老年人口死亡數的增加是人口轉型的自然結果，但中國死亡高峰的來臨速度之快、規模之大，對社會構成了前所未有的挑戰。」

該研究稱，中國進入20世紀80年代，死亡率保持在較低水平，從1980年的6.34‰ 緩慢上升至 2023年的7.87‰。與此同時，平均預期壽命從1980年的67.77歲提升至2023年的78.20歲。但隨著65歲及以上老年人口比重從1982年的4.9%提高至2023年的15.4%，死亡數開始持續上升，在2023年達到了1110萬。

不過，前述數據沒有提及近幾年新冠疫情期間大量死亡人口的影響。中國老人死亡高峰在 2022年末疫情從「封控到突然開放」時有過一次。但中國民政部門隨即停止發布殯葬數據，至今不恢復公布，外界仍無法得知確切死亡數據。

獨立媒體人「記者小舞」於Ｘ上表示：「中國最忌諱的就是失去人口這個唯一的世界之最，最怕失去人礦這個推動經濟發展的廉價資源，走進死亡高峰的都是勞苦了一輩子的普通老人，權貴和體制內退休人員最起碼能比普通人推後十到十五年。」

疫情 微博 退休

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