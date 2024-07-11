我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

回到加州？英國前首相蘇納克 動向掀熱議

奧運籃球／戴維斯轟雙十 美國男籃熱身賽勝加拿大

敦煌駱駝躺地不動疑過勞 網憂累死、景區解釋是累趴

中國新聞組／北京11日電
網友發布的駱駝倒地時的畫面，擔心這頭駱駝累死。(取材自上游新聞)
網友發布的駱駝倒地時的畫面，擔心這頭駱駝累死。(取材自上游新聞)

6-9月是敦煌鳴沙山月牙泉景區的高峰期，沙丘上總是滿滿騎駱駝的遊客。有網友9日發帖表示，看到月牙泉的駱駝在地上動彈不得，疑似過勞累死。景區隨後回應，駱駝沒有死，只是累趴了，後來就被主人牽走了。

上游新聞報導，據網友描述，8日晚9點左右，當時一名身材較胖的遊客坐著駱駝陷入沙裡，腿被駱駝壓住。該遊客在導遊幫助下脫困，隨後導遊用力踢了這頭駱駝的屁股幾腳，還牽著繩子將駱駝弄翻在地，被發帖網友呵斥叫停。

現場照片顯示，駱駝是整個橫躺在沙上，網友也留言關切駱駝是否真的累死了。同樣在現場的網友表示，駱駝最後沒有死。後來來了好幾個人把駱駝身上的東西卸了，過了一會兒就把駱駝牽走了。只是，她的孩子騎的駱駝因為看見這個場景不肯往前走，工作人員把牠鼻子都拽出血了。

報導指出，鳴沙山月牙泉景區工作人員9日表示，景區昨天沒有發生駱駝累死的情況，可能牠只是太累了。敦煌市文旅局也證實，他們沒有收到景區上報駱駝累死的問題。

在鳴沙山月牙泉景區騎駱駝的費用為100元(約13美元)一個人，小孩子可以和大人同騎。去年7月，景區也傳出駱駝倒地後痛苦哀號一事，但當地迅速解釋，稱駱駝哀號並非勞累或受虐，是受鼻牽影響所致。

上一則

外籍港人辦內地通行證10分鐘搞定 開辦首日申領踴躍

下一則

青海絕美鹽湖有人收398元「過溝費」 黑導遊手法被揭

延伸閱讀

「王婆」重返開封 變「乾娘交友」

「王婆」重返開封 變「乾娘交友」
敦煌載客駱駝累死？ 景區：是累趴

敦煌載客駱駝累死？ 景區：是累趴
從駱駝上跳下來

從駱駝上跳下來
湖南女子遊水上樂園 淋浴驚見攝像頭正對自己

湖南女子遊水上樂園 淋浴驚見攝像頭正對自己

熱門新聞

北大數學天才韋神搭地鐵 「S」型路線上樓梯 網友巧妙評論

2024-07-05 01:46
中國無人機領導品牌大疆3日發布電輔自行車系統「DJI Avinox」。（圖／取自快科技）

大疆進軍電動腳踏車 發布電輔自行車系統Avinox

2024-07-06 14:50
齒肋赤蘚可以在極度乾旱、高溫以及強輻射的條件下存活。(取材自百度百科)

中國團隊發現可以種在火星的植物：荒漠苔蘚-196°C能生存　

2024-07-03 09:30
湖南岳陽華容縣洞庭湖5日決堤，地方政府緊急進行堵口作業，但有不少網友質疑修堤經費、潰堤過程中的防堵錯誤等問題。（新華社）

洞庭湖決口 中網友質疑85億人民幣修堤與「以沙堵堤」失誤

2024-07-07 02:40
女道士在網上秀出自己的清涼照片。(取材自X平台)

炒作？女道士敞開道袍「秀美胸」喊師兄們來切磋

2024-07-04 09:30
雙方發生撕扯。（視頻截圖）

川藏線逆行插隊被阻 孕婦撒潑扇耳光嗆「我7個月，XX不怕你」

2024-07-06 09:30

超人氣

更多 >
四血型「最愛記仇」排行 惹到這血型過再久「都像昨天一樣清楚」

四血型「最愛記仇」排行 惹到這血型過再久「都像昨天一樣清楚」
百歲人瑞每周工作6天 愛吃6種食物

百歲人瑞每周工作6天 愛吃6種食物
莎朗史東中風腦出血9天 醒來後發現1800萬財產被掏空

莎朗史東中風腦出血9天 醒來後發現1800萬財產被掏空
好市多7年來首度宣布上調會員年費 一口氣調漲8%

好市多7年來首度宣布上調會員年費 一口氣調漲8%
單親媽打3份工 年賺5.5萬「收入高」不夠窮不能領福利

單親媽打3份工 年賺5.5萬「收入高」不夠窮不能領福利