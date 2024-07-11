敦煌駱駝躺地不動疑過勞 網憂累死、景區解釋是累趴

網友發布的駱駝倒地時的畫面，擔心這頭駱駝累死。(取材自上游新聞)

6-9月是敦煌鳴沙山月牙泉景區的高峰期，沙丘上總是滿滿騎駱駝的遊客。有網友9日發帖表示，看到月牙泉的駱駝在地上動彈不得，疑似過勞累死。景區隨後回應，駱駝沒有死，只是累趴了，後來就被主人牽走了。

上游新聞報導，據網友描述，8日晚9點左右，當時一名身材較胖的遊客坐著駱駝陷入沙裡，腿被駱駝壓住。該遊客在導遊幫助下脫困，隨後導遊用力踢了這頭駱駝的屁股幾腳，還牽著繩子將駱駝弄翻在地，被發帖網友呵斥叫停。

現場照片顯示，駱駝是整個橫躺在沙上，網友也留言關切駱駝是否真的累死了。同樣在現場的網友表示，駱駝最後沒有死。後來來了好幾個人把駱駝身上的東西卸了，過了一會兒就把駱駝牽走了。只是，她的孩子騎的駱駝因為看見這個場景不肯往前走，工作人員把牠鼻子都拽出血了。

報導指出，鳴沙山月牙泉景區工作人員9日表示，景區昨天沒有發生駱駝累死的情況，可能牠只是太累了。敦煌市文旅局也證實，他們沒有收到景區上報駱駝累死的問題。

在鳴沙山月牙泉景區騎駱駝的費用為100元(約13美元)一個人，小孩子可以和大人同騎。去年7月，景區也傳出駱駝倒地後痛苦哀號一事，但當地迅速解釋，稱駱駝哀號並非勞累或受虐，是受鼻牽影響所致。