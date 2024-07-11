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廣東女身高160、體重25公斤 「喜歡骨感身材」仍在減肥

中國新聞組／北京11日電
女子說，她平時一直在控制體重。（視頻截圖）
女子說，她平時一直在控制體重。（視頻截圖）

近日，廣東一女子身高1米6，體重50斤(25公斤)左右，卻仍在減肥控制體重， 引發網友熱議。該女子否認自己患有厭食症，自稱只是喜歡骨感身材，「我知道這樣不好，但我停不下來」。不少網友紛紛表示「太嚇人了」，「真的瘦成皮包骨」，「妳確定不是50公斤嗎？」，也有人質疑視頻真實性。相關話題衝上微博熱搜，截至11日中午，閱讀量已超1.1億。

據半島晨報報導，早在今年1月份，這名女子就曾發視頻記錄自己的懷孕過程。面對網友質疑，女生發文稱：「我不顯懷，你看我是之前的視頻，仔細看還是有肚子的，我懷孕到生一斤沒胖。」

這名女子並稱，對於目前的身體狀況，「我知道這樣不好，但我停不下來」，她並指自己的心理健康也受到了極大的影響，有嚴重焦慮情緒。不過她也稱這是「個人審美，不影響生活」。

廣東一女子自稱身高1米6，體重50斤左右，卻仍在減肥控制體重。（視頻截圖）
廣東一女子自稱身高1米6，體重50斤左右，卻仍在減肥控制體重。（視頻截圖）

女子的視頻昨天在中國社群平台上熱傳，讓不少網友嚇壞了，紛紛留言：「這就是骨瘦如柴」，「是50斤，我天呢，我為50公斤」，「……這還是人嗎？」」，「我家1米5已經80多斤了」，「170cm70kg依然自我感覺良好」。有網友表示害怕她跳著跳著散架了，「如果再瘦下去，厲害一點的病毒來了，可能撐不住」，還有人要她去看心理醫師。

也有網友質疑視頻的真實性：「是怎麽做到就臉不瘦的？減過肥的人都知道，瘦個五斤，臉都會肉眼可見的跟著瘦，你都說了頭是頭骨又不是肉，減肥減的可不就是肉，說話真是前後矛盾」，「臉和身體有種割裂感，身體這麽瘦怎麽臉還有肉？」，「這特效在哪找的？」。

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