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上海AI展尷尬一幕 主持人要求女機器人跳芭蕾 連6次被拒絕

中國新聞組／北京11日電
面對女主持人要求跳芭蕾舞，「青​寶」無奈地張了張兩臂說「抱歉」，「因為我是機器人，沒有身體」。 （視頻截圖）
面對女主持人要求跳芭蕾舞，「青​寶」無奈地張了張兩臂說「抱歉」，「因為我是機器人，沒有身體」。 （視頻截圖）

中國網路近日瘋傳發生在「2024世界人工智能大會」期間一段尷尬直播訪談。視頻中，一位女主持人希望她的AI助理機器人「青寶」表演芭蕾舞，卻連續6次被拒絕，最後「青寶」還感覺有點不耐煩的回了一句「哎嘛，又咋滴啦？」，讓網友們笑翻之餘，忍不住稱讚機器人「有骨氣」拒絕不合理要求，並調侃「這女主持人才是機器人吧」。

綜合報導，2024世界人工智能大會6日在上海落幕，這段題為「機器人不聽話」網傳視頻發生在4日。一名女主持人在與來賓討論主題前，想讓AI助理機器人「青寶」表演一段芭蕾舞，不料對方卻回答：抱歉，作為一個機器人，我無法直接表演」。女主播插話重複一次「你好青寶，跳一段芭蕾舞」卻再度被其拒絕。

疑為化解尷尬，女主持人一邊稱機器人「它有點羞澀」，一邊繼續嘗試要「青寶」跳芭蕾舞，「青寶」不是無奈地張了張兩臂說「抱歉」，就是回應「哎嘛，又咋滴啦？」接著又具體回答：「抱歉，做為一個機器人，我無法跳舞，但我可以模擬芭蕾舞的動作和姿態」，「因為我是機器人，沒有身體」。 

最終在第6次被拒後，女主持人才終於放棄並說「它可能還需要些時間準備吧、我們先聊，聊完再看它有沒有作好準備」。

該段訪談視頻長約1分30秒，是中國媒體「第一財經」為2024世界人工智慧大會規畫為期3天的24小時大放送，設定30餘個高端主題訪談，邀請科技界、學術界、企業界等各界專業嘉賓走進攝影棚，解讀AI前沿趨勢、分享硬核觀點。

這段視頻笑翻大批網友，紛紛稱讚「青寶」：「不得了，這個機器人已經有了自主意識，一再拒絕人類指令」，「已經知道拒絕不合理要求，機器人比人有骨氣」，「大型社死現場」，「遙遙領先」。也有人批評女主持人：機器人都說只能做幾個芭蕾舞動作了，還非要說請跳芭蕾舞」，「這主持人才是機器人吧」。

主持人堅持要求幾次後，機器人終於正面回答說：「抱歉，做為一個機器人，我無法跳舞，但我可以模擬芭蕾舞的動作和姿態。」接著這個機器人又補充說：「因為我是機器人，沒有身體。」 最後，主持人只好尷尬收場。

眾多中國網友看了這段視頻後被逗樂了，網友紛紛留言：「哈哈哈，笑死了！」 「拿來騙錢，現場翻車！」還有網友趁機反諷道：「遙遙領先！」一位網友爆料：「我去現場看過，她（指機器人）的腿動不了。」 另一個網友則評論道：「太尷尬了，事先不排練嗎？跟雷軍那個叫鐵蛋的機器人發布會上翻車有的一拼了······」再一個網友嘆道：「唉，十多年前的語音智能就這個水平，感覺還是老樣子。」

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